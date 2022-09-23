نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد زيت عرق السوس للبشرة وطريقة استخدامه ونتائج لن تتخيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد زيت عرق السوس للبشرة فوائد مذهلة لن تتوقعها، ويرجع السبب في ذلك هو احتواء العرق سوس على مجموعة كبيرة من العناصر الهامة للبشرة منها الفيتامينات التي تمنحها الملمس الناعم والإشراقة المميزة، كما أنه يعمل على تبييض البشرة، ويستخدم لتفتيح الأماكن الداكنة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى التي تحظى بها عند تطبيقه على البشرة ومشاهدة النتيجة.

فوائد زيت عرق السوس للبشرة

يعمل على ترطيب البشرة، لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة تعمل علي ترطيب البشرة.

يحتوي العرق سوس على العناصر التي تغذي البشرة منها أهمها الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور.

العمل على تجديد خلايا البشرة، لاحتوائه على مجموعة من الأحماض تحافظ على نضارة البشرة وشبابها.

يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميت.

حماية البشرة من أشعة الشمس بزيت عرق السوس

يساعد زيت عرق السوس على حماية البشرة من الشمس، حيث يعمل على وقاية البشرة من التأثيرات السلبية، التي تتسبب في حدوث العديد من مشكلات البشرة ومنها ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والتصبغات، والبقع الداكنة، لذلك يستخدم عرق السوس في بعض مستحضرات التجميل التي تستخدم ضمن منتجات واقي الشمس، وكذلك المنتجات الخاصة بعلاج الحروق الناتجة عن التعرض المباشر للشمس.

طريقة استخدام عرق السوس للتخلص من التصبغات والبقع الداكنة

ينقع مسحوق العرق السوس في الماء لمدة يوم كامل 24 ساعة. ثم قومي بأخذ القليل من ماء عرق السوس الذي تم نقع عرق السوس به. ومن ثم غمس قطعة من القطن به، وتمريرها على مكان وجود البقعة الداكنة على البشرة. تترك على الوجه حتى الصباح، مع الحرص على عدم غسل الوجه حتى الصباح التالي. تكرار نفس الوصفة يوميا، سيقوم بإخفائها نهائيا.

تطبيق خطلة عرق السوس والكركم على الأماكن الداكنة لتفتيح وتبييض البشرة