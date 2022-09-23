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عمر شويل - جدة تعد سلطة الفواكه بالقشطة من أحلى أطباق التحلية المفيدة والمغذية، كما أن سلطة الفواكة من الأطباق التى لا تحتاج إلى فرن أو مقلاة لأنها يتم تحضيرها بدون حاجة إلى فرن أو مقلاة، كما انها من أشهى أنواع سلطة الفواكهه، وحيث أنها تتميز بمذاق رائع ومكونات متوفرة في كل بيت مثل الخوخ والكيوي والأناناس والقشطة، ‏كما أن الفواكه بالقشطة من السلطات الغنية ‏بالعديد من الفيتامينات والفوائد الغذائية، كما أن سلطة الفواكه بالقشطة من أفضل السلطات المفضلة لدى الأطفال والكبار أيضاً، ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل سلطة الفواكه بالقشطة في البيت بمكونات بسيطة وسهله ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل سلطة الفواكه بالقشطة المكونات: ثمرة من الموز مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

ثمرة من التفاح مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

ثمرة من العنب مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

ثمرة من الكيوي مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

ثمرة من المانجو مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

ثمرة من الأناناس مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

ثمرة من الكمثرى مقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم .

ثلاث قطع من الجبن كيري المطبوخ المثلثات .

أثنين ملعقة كبيرة من كريم شانتيه .

أثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة .

كيس من الكريم كراميل .

عبوة من القشدة .

سكر حسب الاحتياج .

كوب من الحليب أو الماء البارد حسب الرغبة . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم قطعي كل الفواكه المقطعة الموز والتفاح والعنب والكيوي والمانجو والأناناس والكمثرى في الوعاء . ا لخطوة الثانية قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي فيه وعاء الخلاط أثنين ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه مع كيس من الكريم كراميل مع أثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة . الخطوة الثالثة قومي بإضافة عبوة من القشدة مع السكر حسب الاحتياج ثم بعد ذلك قومي بإضافة كوب من الحليب أو الماء البارد . الخطوة الرابعة قومي بخفق المكونات جيداً في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس المكونات جيداً مع بعضها البعض تماماً . الخطوة الرابعة قومي بوضع الخليط على الفواكه ثم بعد ذلك قومي بتقليب المكونات جيدًا مع بعضهم البعض حتى تمتزج معا وبعد ذلك قومي بتغطية الوعاء ثم أدخلي الخليط في الثلاجة واتركي الخليط في الثلاجة من ساعة إلى ساعتين حتى تُخرج الفواكه بعض الماء . الخطوة الخامسة قومي بتوزيع سلطة الفواكه بعد إخراجها من الثلاجة ‏ قومي بإحضار كاسات للتقديم ‏ ثم ضعي فيها سلطة الفواكه بالقشطة وزيني الوجه ببعض من المكسرات المجروشة المشكلة حسب الرغبة ثم بعد ذلك قدميها وهي باردة إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء .

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