نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الفرق بين الأرز الأبيض و الأرز البني و أيهما أفضل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتجادل الأشخاص عادة حول أي أنواع الأرز أفضل هل الأرز الأبيض أم البني وقد تجد البعض يمدح الأرز الأبيض أكثر من البني والعكس ولكن ما هي الحقيقة ، إذا أردنا معرفة الحقيقة فيجب علينا معرفة مكونات الأرز الأبيض و البني علي حده .

ما الفرق بين الأرز الأبيض و البني

يرجع الاختلاف إلي طبقة النخالة الخارجية بنية اللون التي توجد في الأرز البني حيث أن المصانع تبقيها ولذلك يسمي الأرز البني بالحبوب الكاملة أما الأرز الأبيض فا المصانع تتخلص من النخالة عن طريقة عملية التكرير ونتيجة لذلك يسمي الأرز الأبيض بالحبوب المكررة.

المواد الغذائية في الأرز الأبيض و البني

يحتوي الأرز البني علي نسبة أكبر في الألياف و مضادات الأكسدة والفيتامين 1 و فيتامين 2 وفيتامين 6 و الماغنسيوم والبوتاسيوم نتيجة وجود طبقة النخالة و لكن الأرز الأبيض يحتوي علي نسبة أعلي في الحديد و حمض الفوليك.

ما الأرز المناسب لمرضي السكر و القلب و السمنة و الكرليسترول

الإجابة هي الأرز البني حيث أن الأرز البني يقلل نسبة السكر نتيجة وجود الألياف التي تقلل من امتصاص السكر و بالتالي كمية الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها من الأرز تكون أقل كما أنه يحتوي علي الماغنسيوم الذي يساعد في علاج مقاومة الأنسولين و كذلك مؤشر الجلايسيمي في الأرز البني يكون أقل من الأرز الأبيض بمراحل ، و اثبت الدراسات أن تناول الأرز البني يقلل من خطر الإصابة بمرض القلب و يخفف من مستوي الكرليسترول الضار و يساعد كذلك علي الشعور بالشبع نتيجة لوجود الفيتامينات و الألياف بنسبة أكبر لذلك يفضل لمن يتبع حمية .

ما نوع الأرز المناسب لمرضي الكلي و القولون

يفضل تناول الأرز الأبيض و ذلك لأنه يحتوي علي نسبة أقل من البوتاسيوم و الفسفور و ذلك في مصلحة مريض الكلي و يحتوي علي نسبة أقل في الألياف و من المعروف أن مريض القولون لا يتحمل الألياف .

أيهما أفضل الأرز الأبيض أم البني

كما ذكرنا فالأرز الأبيض مفيدة لبعض الأمراض و الأرز البني مفيدة للأخر لذلك لا يوجد نوع أفضل من النوع الآخر و لكن حسب استخدامك.