نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير الأرز باللبن بطريقة بسيطة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الأرز باللبن من أشهي الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار، كما أن طريقة تحضير الأرز باللبن ‏يتميز بأنه سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا يحتاج إلى وقت ولا مجهود طويل في البيت، وكما ‏يتميز بأنه يمتلك طعم لذيذ وشهي للغاية وهو يعتبر منالحلويات التي يمكن أن تقدميها في أى وقت أو في المناسبات أو في السهرات أو بين الأكلات، وحيث يتميز بمذاق لذيذ وشكل رائع ولايحتاج إلى مكونات كثيرة، وسوف نقدم لكم الآن طريقة عمل الأرز باللبن بطريقة سريعة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الأرز باللبن في البيت المكونات: ‏ أثنين كوب من الأرز المصري .

أثنين لتر من الحليب .

أثنين كوب من السكر الأبيض .

‏ أربع ملاعق كبيرة من الفانيليا .

‏ أربع ملاعق كبيرة من كريم شانتيه .

‏ أربع ملاعق كبيرة من اللبن البودرة .

أربع ملاعق كبيرة من القشطة البلدي . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه أثنين كوب من الأرز المصري مع كمية مناسبة من الماء ‏ ثم بعد ذلك نضع الوعاء على النار ونترك الوعاء حتى يغلي على النار واحرصي أن لا يكون الماء كثيراً حتى يستفيد الأرز بالماء . الخطوة الثانية قومي ‏ وذلك بتحضير اللبن من خلال أحضر وعاء ثم نضع اللبن مع أربع ملاعق كبيرة من اللبن البودرة وبعد ذلك ضيفي أربع ملاعق كبيرة من كريم شانتي مع أثنين كوب من السكر الأبيض مع أربع ملاعق كبيرة من الفانيليا ‏ ثم بعد ذلك قومي في بتقليب المكونات حتى يذوب السكر جيداً . الخطوة الثالثة ‏ قومي بعد ذلك بإضافة الأرز الموجود على القشطة حتى يكون القوام ثقيل ودسم ثم وبعد ذلك قومي بترك الوعاء على النار حتى يغلي مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يثقل القوام ويستفيد من النشا . الخطوة الرابعة ‏ قومي بعد ذلك بإضافة أثنين ملعقة من النشا المذاب في كوب من الماء وبعد ذلك ضيفي إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر حتى يصبح لدينا قوام ثقيل . ‏ الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بإحضار أطباق للتقديم وضعي فيها الأرز باللبن وابدائي بتزينها بالمكسرات ثم بعد ذلك قدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء .

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