طريقة عمل البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة في البيت

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عمر شويل - جدة يعد البيتي فور من أشهي الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الجميع الصغار والكبار، كما أن طريقة تحضير البيتي فور ‏يتميز بأنه سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا يحتاج إلى وقت ولا مجهود طويل في البيت، وكما ‏يتميز بأنه يمتلك طعم لذيذ وشهي للغاية، والبيتي فور يعتبر من الحلويات التي يمكن أن تقدميها في أى وقت أو في المناسبات أو في الأعياد، وحيث يتميز بمذاق لذيذ وشكل رائع ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة، ولذلك فسوف نقدم لكم الآن طريقة عمل البيتي فور بطريقة سريعة وسهلة ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البيتي فور المكونات: أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

عدد أثنين من البيض .

نصف كوب من السكر البودرة .

كوب من الزبدة .

نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال .

شوكولاتة أو مربى للتزيين .

مكسرات للتزيين حسب الرغبة . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق ثم اخفقي أثنين من البيض مع نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال ثم بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا مع إضافة كوب من الزبدة . الخطوة الثانية قومي بالاستمرار فى خفق المكونات بإستخدام المضرب الكهربائى حتى نحصل على قوام ناعم ومناسب ثم بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من السكر البودرة مع الاستمرار فى الخفق جيداً وحتى تتجانس المكونات مع بعضهم البعض . الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء آخر ثم أخلطي أثنين كوب من الدقيق مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ثم بعد ذلك قومي بإضافة الخليط السابق بالتدريج مع التقليب ببطء حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة ثم بعد قومي بتغطيته الوعاء بورق نايلون لمدة نصف ساعة . الخطوة الرابعة قومي بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة وحيث يتم تشكيل العجينة حسب ذوق كل شخص وبعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة ثم رصي البيتي فور فى صينية مفروشة بورق زبدة . الخطوة الخامسة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم بعد ذلك ضعي الصينية داخل الفرن واتركي البيتي فور حتى نحصل على عجينة لونها ذهبى وبعد ذلك قومي بترك العجينة حتى يبرد البيتى فور ثم ابدائي في تزيين البيتي فور بالشيكولاتة والمكسرات حسب ذوق كل شخص ‏ بعد ذلك قدمي البيتي فور إلى أفراد الأسرة .

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