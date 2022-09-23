نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح الشيش طاووق بكل سهولة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏يعد الشيش طاووق من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير، كما يعد الشيش طاووق من المأكولات التي يحبها الجميع الكبار والصغار، حيث أن الشيش طاووق يشتهر في المطابخ الغربية والعالمية، وحيث يعد الشيش طاووق من المشويات الشهية التى يتم تقديمها فيالمناسبات الخاصة، ويعد أصل الشيش طاووق إلى المطبخ التركي، والشيش طاووق يتميز بمذاق لذيذ وشهي وفريد من نوعه، كما ‏يقبل على تناول الشيش طاووق الكثير من الأشخاص‏، كما أن الشيش طاووق يشتهر في تحضيره العديد من المطاعم المشهورة، وكما نقدم لكم طريقة عمل الشيش طاووق بكل سهولة وبساطة وبمكونات بسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الشيش طاووق المكونات: كيلو جرام من صدور الدجاج المقطع .

كوب من عصير الليمون الحامض .

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا .

نصف ملعقة صغيرة من أوريغانو .

نصف ملعقة صغيرة من قشر ليمون .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم .

أثنين ملعقة كبيرة من خل أحمر .

أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض .

خمس فصوص من الثوم المهروس .

ست ملاعق كبيرة من لبن زبادي .

ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون . طريقة التحضير : اولاً يتم إحضار وعاء عميق ثم بعد ذلك قومي بوضع كوب من عصير الليمون الحامض مع نصف ملعقة صغيرة من قشر الليمون الحامض بعد ذلك قومي بإضافة خمس فصوص من الثوم المهروس مع ست ملاعق كبيرة من لبن الزبادي . ثانياً قومي بعد ذلك بإضافة ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع أثنين ملعقة كبيرة من الخل الأحمر ‏ ‏ بعد ذلك ضيفي ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم ثم قومي بإضافة أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض مع نصف ‬ ملعقة صغيرة من أوريغانو ‏ وبعد ذلك قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة من البابريكا . ثالثاً قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم بعد ذلك قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يصبح لدينا خليط متجانس وقومي ‏ بعد ذلك بوضع الدجاج في التتبيلة حتى يمتزج الدجاج مع التتبيلة واخلطي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض . رابعاً قومي بإدخال الدجاج المتبل في الثلاجة لمدة خمس ساعات تقريباً ثم بعد مرور الوقت قومي بإخراج الدجاج من الثلاجة ثم بعد ذلك قومي بتوزع قطع الدجاج في عيدان حديد أو أسياخ حديد بالتساوي على الأسياخ ‏ ثم بعد ذلك قومي بوضع العيدان على الشواية مع التقليب من وقت إلى آخر حتى ينضج تماماً الشيش طاووق من الجوانب . خامساً قومي بعد ذلك بوضع الشيش طاووق في طبق للتقديم ثم بعد ذلك أصبح الشيش طاووق جاهزاً للتقديم وقدميه إلى أفراد أسرتك .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار نجاح الشيش طاووق بكل سهولة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.