نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحنيني الأصلي السعودي في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الحنيني الأصلي السعودي من الأكلات المشهورة في السعودية بشكل كبير، حيث أن الحنيني من أشهر الأكلات العربية القديمة التى اشتهرت في العراق وسوريا، كما أن الحنيني يعد مصدر هام من مصادر الطاقة اللازمة لجسم الأنسان، كما أن وصفة الحنيني لها عدة مسميات مختلفة مثل ممروس وغيرها من المسميات الأخرى، وحيث أن وصفة الحنيني السعودي يحبه الأطفال والكبار نظراً لطعمه الشهي واللذيذ، وتتميز أيضاً برائحتة اللذيذة وشكلها الجميل، ‏حيث يتم تحضير بطريقة سهلة ولذيذة في البيت، ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الحنيني الأصلي السعودي في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الحنيني الأصلي السعودي في البيت المكونات: نصف كوب من الزبدة .

كوب واحد ونصف من التمر .

ثلاث أكواب من الدقيق الأسمر الطازج .

ربع ملعقة صغيرة من الملح .

كمية من الماء حسب الحاجة . طريقة التحضير؛ الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم بعد ذلك ضعي في الوعاء ثلاث أكواب من الدقيق الأسمر مع ربع ملعقة صغيرة من الملح ثم بعد ذلك ضيفي كمية مناسبة من الماء حسب الحاجة وبعد ذلك اخلطى الدقيق مع الملح و الماء جيداً . الخطوة الثانية قومي بالعجن جيداً ثم بعد ذلك ضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلين على قوام العجين اللين المناسب وحتى يتم تجانس المكونات مع بعضهم البعض . الخطوة الثالثة قومي بتقطيع العجين إلى أقراص مناسبة ثم بعد ذلك ‏ قومي بإحضار صاج مناسب للفرن ثم بعد ذلك يتم توزيعها في صاج للفرن بعد تسخينه، قومي بتحمير الأقراص من الجانبين . الخطوة الرابعة قومي بعد أن يتم نضج الخبز تماماً قومي بعد ذلك بتجميع الخبز ثم بعد ذلك قطعيه واخلطي الخبز المقطع في وعاء مع كوب ونصف من التمر . الخطوة الخامسة قومي بعد ذلك بإضافة نصف كمية من الزبدة ثم بعد ذلك استمري في الخلط جيداً ثم بعد ذلك افرمي الخليط بالكامل بواسطة مفرمة جيداً ثم بعد ذلك قومي بتسخين وعاء مناسب على نار هادئة وانقلي إليه الخليط السابق ثم بعد ذلك قومي بإضافة باقي كمية الزبدة . الخطوة السادسة قومي بعد ذلك بالتقليب في الخليط من وقت لآخر حتى يتم النضج لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك ارفعي الوعاء من على النار ثم بعد ذلك ووزعي الخليط في أطباق التقديم وقدميه وبالهناء والشفاء .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحنيني الأصلي السعودي في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.