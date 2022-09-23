نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البفتيك بطريقة سهلة وبسيطة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البفتيك من الوصفات الجديدة، كما يعتبر البفتيك من الأكلات الرائعة والمشهورة بشكل كبير في المطابخ الفرنسي, وحيث انتشرت في الأواني الآخيرة بشكل كبير في الوطن العربي، ويعتبر البفتيك من الوجبات السهلة والمفضلة لدي معظم الناس الصغار والكبار على حدسواء، كما يتم تحضير البفتيك بعدة طرق مختلفة فيمكن عمله البفتيك في الفرن أو بإستخدام المقلاة في الزيت، ‏كما أن البفتيك يتميز بمذاق مميز وشهي للغاية، ولذلك فسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البفتيك بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البفتيك في المنزل المكونات: شرائح من اللحم .

كوب من ماء البصل

كوب من اللبن الرائب .

بيض واحدة .

ملعقة كبيرة من الخل .

ملعقة كبيرة من ملح الطعام .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود .

‏ ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة .

كمية مناسبة من الزيت للتحمير .

كوب واحد من البقسماط .

كوب واحد من الدقيق . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه اللحمة وقومي بتجهيزها ثم قومى بوضعها فى الفريزر لمدة ليلة كاملة قبل الطهي فى التتبيلة . الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه كوب من ماء البصل مع كوب من اللبن الرائب ‏ بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الملح مع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة كبيرة من البهارات مع البيض ثم ضعى الخليط السابق داخل شرائح البفتيك وضعي البفتيك في كيس من البلاستيك لكي يحفظه فى الفريزر . الخطوة الرابعة قومي قبل إستخرج البفتيك من الفريزر وانتظرى حتى يسيح الثلج تماماً ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء مسطح وضعى فيه كوب من الدقيق مع كوب من البقسماط ثم قومي بوضع شرائح البفتيك داخل التتبيلة . الخطوة الخامسة قومي بإعادة شرائح البفتيك إلى تتبيلة البصل مرة آخرى ثم قومى بوضع شرائح البفتيك فى تتبيلة البقسماط مرة آخرى وبعد ذلك اضغطى عليها جيداً وبعد قومي بإحضار مقلاة وضعى الزيت فى مقلاة واتركي الزيت حتى يسخن ثم ضعى شرائح البفتيك فى طبق مسطح . الخطوة السادسة قومى بتحمير شرائح البفيتك جيداً ثم صفي البفتيك من الزيت جيداً بإستخدام ورق مناديل المطبخ وحيث يمكن تقديم البفتيك مع والسلطة أو الأرز الأبيض ‏ وقدميه إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء .

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