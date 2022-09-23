نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد قيلولة وقت الظهر وخصوصا على الدماغ وشروطها الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعد فوائد قيلولة وقت الظهر فالكثير من الأشخاص الذين يستيقظون في الصباح الباكر، كثيرا ما يشعرون بالنعاس والرغبة في أخذ قسط من النوم مع منتصف النهار بالتحديد وقت الظهر، ويحدث نفس الشيء تماما مع الأطفال الصغار، وهناك من يعرف أهمية القيلولة وفوائدها التي تعود على الجسم وقوة التركيز، والتي سنتعرف عليها م خلال هذا المقال.

فوائد قيلولة وقت الظهر

العمل على تحسين معدل الإدراك لدي الشخص، وتحسين التفكير الإبداعي.

تساعد على تحسين أداء الذاكرة، والتذكر، ورفع مستوى التركيز لدى الشخص.

تمنح الشخص القدرة على حل المشكلات، والقيام بالمهام المختلفة.

تساعد على تعزيز وظائف أجهزة الجسم الحيوية.

التقليل من خطر الإصابة بنوبات القلب والدماغ.

الشعور بالراحة والتقليل من الإجهاد والتوتر، نتيجة العمل لفترات طويلة وممارسة الأنشطة اليومية.

تعمل على تحسين المزاج العام.

الشروط الصحية لأخذ قيلولة الظهر

هناك بعض الشروط الواجب مراعتها في حال الرغبة في أخذ قيلولة حتى لا تتسبب في حدوث أي ضرر للساعة البيلوجية الخاصة بالجسم، وواجب مراعاتها ومن أهمها:

ضرورة اختيار الوقت المناسب في منتصف النهار، حيث ينبغي الابتعاد عن الفترات المتأخرة من النهار، ويعد الوقت الأنسب للقيلولة ما بين الساعة الواحدة والساعة الثالثة عصرا حتى لا تؤثر على قدرتك على النوم مبكرا في الليل.

لا ينبغي أن تكون مدة القيلولة طويلة، حيث ينصح المتخصصون بأخذ فترة قصيرة من النوم تستغرق ما بين 10: 30 دقيقة.

اختيار المكان المناسب للقيلولة يتسم بالهدوء، والإضاءة الخفيفة، والراحة وتعد غرفة النوم هي الأنسب لها.

الابتعاد عن تناول القهوة في وقت الظهيرة وتعويضها بأخذ قيلولة، من أجل استعادة القدرة البدنية للقيام بالأنشطة المختلفة.

أن يكون لديك نوبة عمل في فترات متأخرة من الليل، حيث تساعد على الاستيقاظ والتركيز.

أضرار القيلولة