نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعتنى ببشرتك وأستخدمى غسول البقدونس السحرى لوجه مشرق وإطلالة بيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البقدونس من الخضروات الصحية المفيدة للجسم والبشرة، فهو مصدر غنى بفيتامين أ، المسؤول عن نضاره البشره والحفاظ على أنسجة البشرة وترطيبها بعمق، ودعم صحة خلايا الجسم وتعزيز صحة الجلد وحمايتها من التشققات والخطوط الرفيعة، كما أن البقدونس بحد من إفراز الزيوت الزائدة المتراكمة على البشرة ويعمل على تطهيرها بعمق لاظهارها نظيفة وناعمة الملمس، كما أنه يحد من ظهور التجاعيد المبكره وعلامات تقدم العمر، فهو يغذى ويقوى البشرة، ويزيد من سرعة التئام الجروح واخفاء الندوب وآثار حب الشباب، كما أنه يزيل الرؤوس السوداء ويعالج الهلات السوداء ويقلل الانتفاخات تحت العين، فهو يستخدم كاغسول قوى وفعال لتبييض وتفتيح البشره وتنقيتها من النمش والكلف والقشور، فهو من اسرار الجمال الطبيعي الدائم للوجه، من قديم الزمان يستخدمون الفراعنة البقدونس فى العناية بالبشرة والشعر، لما يحتويه من الكثير من الفوائد الصحية والفيتامينات الضرورية التى بحاجة إليها البشرة لحصولها على إطلالة مميزة وطبيعية بدون اى اثار جانبيه، فالهذا نقدم إليكم فهى هذا المقال طريقة عمل غسول البقدونس الذى أثبت قدرته الفائقة على تنظيف البشرة من الشوائب والقشور السمراء، وإزالة الميكب من على الوجه وتنقيته بعمق ليظهر أكثر نعومة وبياض فورى بعد الاستعمال مباشرة .

طريقة عمل غسول للوجه

مكونات غسول البقدونس ;

حزمة من البقدونس الفريش

كوب كبير من الماء المغلي

زجاجه فارغه يستحسن بها بخاخ

نصف كوب من ماء الورد

قطن

طريقة استخدام غسول البقدونس

أولا نقوم بإحضار اناء نضع به الماء المغلي ثم نقوم بوضع حزمة البقدونس، وبعد ذلك يتم وضعهم على النار حتى يصبح لون الماء أخضر فاتح ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما ويتم تصفيته بمصفاة ونقوم بوضع ماء الورد إلى البقدونس المغلى ويسكب فى الزجاجه الفارغة، يتم وضع كمية مناسبة من هذا الغسول على الوجه أو البشرة ويتم توزيعها باستخدام قطعة صغيرة من القطن على شكل دائري لضمان تغلغل الغسول وتنظيف البشره بعمق، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعياً قبل النوم لتنعمين بوجه شبابى جذاب بدون اى تجاعيد أو قشور مزعجة.