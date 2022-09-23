نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك للتفتيح الفوري والسريع بشرتك هتنور وهتكون صافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك ليلة العيد للتفتيح الفوري والسريع يعد من أفضل ماسكات الوجه على الإطلاق التي تعمل على تنقية البشرة وإزالة الجلد الميت والخلايا الميتة العالقة بالبشرة كما أن هذا الماسك السحري له فاعلية كبيرة في تفتيح فوري للبقع الداكنة وإعطاء إشراقة ونضارة طبيعية للبشرة وبدون أي مواد كيماوية وجهك هينور من جديد كأنك حطه فونديشن من خلال بعض المكونات البسيطة المتوفرة في كل بيت والتي من خلالها يتم تصنيع ماسك تفتيح الوجه الذي يعمل على إعطاء درجة تفتيح عالية في أقل وقت.

ماسك ليلة العيد للتفتيح

يعد ماسك التبييض الفوري من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير هذه الأيام حيث إن كثير من الفتيات والنساء لديهن بشرة شاحبة و غير موحدة اللون ويريدن تفتيح فوري وسريع للبشرة.

مكونات ماسك العيد للتفتيح

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة عمل ماسك العيد

يجب أولاً تنظيف البشرة وغسلها جيدًا بالماء فقط أو الماء وغسول الوجه إذا كان متوفر لديك. ابتعدي عن وضع الصابون على الوجه لأنه يعمل على جفاف البشرة. بعد ذلك قومي بعملية تجفيف بسيطة للوجه. ثم اخلطي المكونات المذكورة في الأعلى معًا في وعاء مناسب. بعد ذلك افردي الماسك على الوجه والرقبة. اتركي ماسك التفتيح السريع للوجه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة. ثم قومي بغسل الوجه جيدًا بالماء البارد العادي. بعد ذلك قومي بغمس قطعة من القطن بماء الورد ومسح الوجه بها لغلق المسام.

مقشر ليلة العيد للتفتيح

قبل البدء في وضع أي ماسك على الوجه يجب أن تتم عملية تقشير كاملة للوجه من خلال مكونات بسيطة وذلك من أجل إجراء عملية تفتيح البشرة بسرعة جدًا ونتائجه رهيبه.

مكونات مقشر ليلة العيد الطبيعي

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد أو زيت الزيتون.

طريقة عمل مقشر الوجه

اخلطي المكونات معًا حتى تتأكدي من عملية الامتزاج. ثم قومي بوضع المقشر على الوجه والفرك في حركات دائرية بلطف. استمري في التدليك بلطف على جميع أجزاء الوجه لمدة دقائق. ثم اتركي الماسك 10 دقائق أخرى على الوجه وبعد ذلك قومي بغسله.

عمل اسكراب للجسم بالكامل

إن الاسكراب مهم للغاية لأنه يعمل على تقشير الجسم والتخلص من أي حبوب أو دهون أو خلايا ميتة عالقة بالبشرة ويمكن عمل صنفرة للجسم طبيعية وآمنة من شأنها أن تعيد تنشيط الدورة الدموية والتخلص من الجلد الميت وتجديد الخلايا وبأقل تكلفة حيث يمكنك إحضار ملعقة كبيرة من السكر البني وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز اللحو ويمكنك أن تزيدي الكمية على حسب الأماكن التي سوف تصنفريها وبعد فرد الماسك افركي بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق ثم اغسلي بالماء الفاتر وضعي كريم مرطب.

ماسك لبان الذكر

انقعي ملعقة من لبان الذكر في كوب من الماء الدافئ لمدة لا تقل عن 12 ساعو وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة صغيرة من النشا إلى ماء لبان الذكر وارفعي المكونات على نار هادئة، قلبي لتحصلي على قوام كريمي قومي بإضافة ملعقة من ماء الورد واخلطي وانتظري حتى يبرد الماسك واحتفظي به في الثلاجة.

قومي باستخدام الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع النتيجة مبهرة وسوف تحصلين على بشرة صافية وناعمة خالية من العيوب والبقع الداكنة وآثار أشعة الشمس والندوب والحبوب.