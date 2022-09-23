نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للبشرة الداكنة والمجعدة.. وصفة سحرية لأول مرة من أجل تبيض البشرة وجعلها أكثر اشراقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من النساء عن طرق لتفتيح لون بشرتهن، وخاصة وجههن وذلك لأنهم أكثر عرضة للعوامل التي تسبب اسمرار البشرة مثل أشعة الشمس والغبار والبرد، فضلاً عن التكلفة العالية لجلسات تفتيح البشرة، و في هذا المقال سأحاول أن أقدم لكِ أهم وصفات التفتيح التي يمكنكِ استخدامها في المنزل باستخدام المكونات المتوفرة في مطبخك والتي ستعطيكِ نفس النتائج التي ستحصلين عليها في مركز التجميل، هذا وأن هناك بعض الاطباء الذين ينصحون باستخدام الوصفات الطبيعية نظرًا لكونها ليس بها أي ضرر تصيب الشخص عند القيام باستخدامها.

وصفة تبييض الوجه ليوم واحد

قد تكون هناك حاجة إلى علاج سريع وفعال للبقع الداكنة والعيوب على الجلد، خاصة إذا كان هناك سبب مقنع، وتتساءل الكثير من النساء عما إذا كانت هناك وصفة للتبييض في يوم واحد في الواقع، هناك العديد من المكونات الطبيعية بفوائد تبييض سريعة ومضمونة ومناسبة لجميع أنواع البشرة، كما أن هناك وصفات سحرية تعمل على إظهار النتائج الفعالة عند القيام باستخدامها على الفور، ونظرًا لأن الكثيير يرغب في الحصول عليها ومعرفتها فنقوم في السطور التالية بتوضيح البعض منها.

التبييض في يوم واحد بالعسل للرجال والسيدات

يبحث الكثير من الرجال والسيدات عن أفضل الطرق والموصفات التي تعمل على تبيض الوجه في أقصر مدة والتي منها العسل لتتمثل فوائده في الاتي:-

العسل مفيد جدًا في الحصول على بشرة أكثر إشراقًا بدون عيوب أو كلف، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات التي تساعد على التخلص من حروق الشمس وإزالة الحبوب التي تسبب تغير اللون، والعسل فعال جدًا في الإشراق ويعطي نتائج سريعة.

لنتائج أسرع، أضيفي نصف ملعقة من ماء جوز الهند أو زيت جوز الهند وملعقة صغيرة من الزبادي إلى ملعقة من العسل، اخلطي هذه المكونات وضعيها على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر. يوصى بوضع القناع بعد فتح المسام بالبخار. يساعد ذلك بشرتك على امتصاص واستخدام المزيد من الخليط.

كريم تبييض بشرة الأرز للرجال والسيدات الان

للأرز فوائد عديدة تتمثل في الاتي من أجل تبيض البشرة:-

الأرز هو أحد المكونات السحرية التي تستخدمها النساء الآسيويات للحصول على بشرة عادلة ومتساوية.

انقعي ملعقتين كبيرتين من الأرز في نصف ملعقة صغيرة من الماء الساخن لمدة ساعة، ثم صفيها وطحنها إلى مسحوق، أضيفي ملعقة صغيرة من الحليب، 5 قطرات من ماء الورد وكبسولة فيتامين هـ اعصريها لخلط المكونات، ضعي الخليط في الثلاجة لمدة ساعة، استخدميها يومياً قبل النوم واغسلي وجهك بالماء الفاتر في الصباح، هذا الكريم فعال جداً وسترى النتائج من اليوم الأول.

مزيج الكركم والحليب للتبييض

تم استخدام الكركم في الماضي لإزالة البقع الداكنة على الجلد لاحتوائه على عناصر تساعد على تقليل الميلانين في الجلد الذي يسبب البقع الداكنة وفرط التصبغ، كما يساعد على تجديد وإزالة خلايا الجلد الميتة، كما أنه فعال في إنقاص الوزن.

اخلطي 1 ملعقة صغيرة من الكركم مع 1 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة و 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد، ضعي القناع على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ويلطخ الكركم الجلد بسرعة ويصعب إزالته، لذلك يوصى بعدم ترك القناع لمدة تزيد عن 15 دقيقة.

استخدام نظام غذائي سليم وصحي

يساعد النظام الغذائي السليم أيضًا في الحفاظ على بشرتك منتعشة وصحية من خلال إمدادها بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتاجها من الأفضل تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، لأنها تحتوي على فيتامينات صديقة للبشرة مثل فيتامين أ وفيتامين ج والفيتامينات هـ، ولابد من تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة، كما أن الاطباء دائمًا ما ينصحون باستخدام الوصفات الطبيعية الغير مسرطنة نظرًا لأنها تقاوم بشكل كبير في القضاء على البشرة الداكنة والدهنية التي يعاني منها الكثير من السيدات وكذلك الرجال، هذا وأن هناك العديد من الوصفات المختلفة الطبيعية والتي يوضي بها الاطباء، ونظرًا لأن هناك خطورة في القيام باستخدام الوصفات الطبية والتي قد تؤثر بشكل سلبي على الكثير من السيدات والفيتات فلابد من الاستشارة الدائمة للأطباء حتى لا يحدث أي تأثر على البشرة عن القيام باستخدام مثل هذه الوصفات في بعض الحالات.