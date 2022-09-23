نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكثر فاعلية طريقة تقشير البشرة الدهنية بالقهوة لبشرة صافية ونضرة كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى اهتمام وعناية كبيرة طوال الوقت ويفضل تقشير البشرة وتنظيفها بشكل أسبوعي على الأقل ثلاث مرات أسبوعيا بسبب كثرة إفراز الدهون على البشرة وهذا يتسبب في التأثير على جمال البشرة وتسبب في بعض الأحيان إلى ظهور الحبوب والبثور على البشرة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة تقشير البشرة الدهنية بالقهوة وتفتيح البشرة بشكل آمن والتخلص من البقع الداكنة والشوائب الموجودة عليه.

تقشير البشرة الدهنية بالقهوة

القهوة تساعد على التخلص من الجلد الميت وتفتيح المسام للتخلص من الدهون الزائدة ويفضل استخدامها ثلاث مرات أو مرتين على الأقل أسبوعيا للتخلص من الزيوت الزائدة المسؤولة عن قفل المسام لأن القهوة تساعد على تنشيط الدورة الدموية بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة وتساعد على تقشير البشرة بشكل كبير.

سكراب القهوة والعسل

يتم تجهيز ملعقة من عسل النحل مع ملعقتين من القهوة المطحونة تخلط المكونات جيداً مع بعضها.

يتم توزيع هذا الخليط على الوجه والتدليك لمدة خمس دقائق ويترك حتى يجف تماما ثم يشطف بالماء الفاتر ويفضل استخدامه مرتين على الأقل أسبوعياً.

فوائد سكراب القهوة للبشرة

تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتجعل البشرة أكثر تألقا وشبابا.

التخلص من الجلد الميت والبقعة والتجاعيد وعلاج النمش.

تقليد ظهور الانتفاخ حول العين ويقلل من ظهور السيلوليت وتكوين خلايا جديدة وتحسين نسيج البشرة.

ماسك القهوة للبشرة الدهنية

يتم تجهيز ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من الزبادي وتخلط المكونات مع بعضها أو توزيعها على البشرة والتدليك لمدة دقيقة ويترك لمدة 25 دقيقة.

بعد ذلك يتم شطفه بالماء ويفضل استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج بالإضافة إلى منع استخدام منتجات الألبان في حالة وجود حساسية ويمكن استبدال الزبادي بالعسل.

ماسك القهوة وماء الورد

ماء الورد تعمل على علاج الالتهابات وتفتيح البشرة والتخلص من حب الشباب والتخلص من الأوساخ والزيوت.

يتم تجهيز ملعقة من القهوة مع ملعقتين من ماء الورد وتخلط المكونات جيداً ويتم توزيعها على البشرة مع التدليك لمدة 10 دقائق وبعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.