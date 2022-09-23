نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وجيل الصبار الرهيب: أروع مرطب ومنظف للبشرة ويحفز الكولاجين في البشرة ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وجيل الصبار الرهيب , مع قدوم فصل الشتاء والبرد الشديد دائماً يجعل البشرة أكثر جفافاً ليس من السهل أيجاد كريم قوي يجعل البشرة ناعمة جدا ويقضي على الجفاف والتشققات فاليوم سوف نقدم لكم مرطب رائع جدا ويساعد البشرة علي التخلص من الجفاف والخشونة ويترك البشرة ناعمة مثل الحرير ومعنا المكون الرئيسي في المرطب وهو جيل الصبار الذي يعمل على ترطيب هائل للبشرة ويحفز أنتاج الكولاجين في البشرة مما يجعلها مشدودة ورائعة وخالية من التجاعيد ويعمل أيضا علي تنظيف البشرة ويعزز صحة البشرة ومعنا أيضا النشا الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل رائع ويعمل على القضاء على الهالات السوداء تحت العين ويخلصك من حروق الشمس وأيضا زيت جوز الهند الرائع والمميز في الترطيب الفوري للبشرة وفعال جدا في التخلص من التشققات الجلدية وتشقق الشفاه رائع جدا في الشتاء ويمكن أستخدمه لوحده بدون أي أضافات من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وجيل الصبار الرهيب لترطيب البشرة بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا وجيل الصبار الرهيب لترطيب البشرة بشكل مبهر للغاية

سوف نتعرف على مكونات هذا المرطب مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

١ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

١ملعقة صغيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

١ملعقة كبيرة من أي كريم مرطب مناسب لبشرتك.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نتعرف اليوم علي طريقة تحضير المرطب بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار علبة كريم فارغة ونغسلها جيداً ثم نجففها جيداً. نضع ملعقة صغيرة من النشا عليه ملعقة كبيرة من جيل الصبار ونخلط جيداً حتى يمتزج المكونات. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم ونضع ملعقة كبيرة من كريم مرطب ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط كريمي ناعم ومتجانس جدا. نقوم بقفل العلبة جيداً ونحتفظ به في أي مكان .

طريقة الاستخدام

معنا الأن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-