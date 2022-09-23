نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طرق تفتيح البشرة السمراء ولمعان الوجه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع طرق تفتيح البشرة السمراء هي ما ترغب في الحصول عليها غالبية الفتيات التي تتمتع بالبشرة السمراء، باحثين عن الجمال، ورغبة منهم في التشبه بأصحاب البشرة البيضاء، لذا يبحثون عن بعض الماسكات ومستحضرات التجميل التي تساعد في الوصول إلى مبتغاهم، حيث تعد البشرة هي عنوان جمال المرأة وإبراز أنوثتها، وكثيراً ما تتعرض البشرة لأشعة الشمس الحارقة، والأوساخ والأتربة، وهو ما يترك أثر سيء عليها، وتساعد تلك الماسكات بصورة كبيرة في تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.

أسرع طرق تفتيح البشرة السمراء

تساعد الوصفات والماسكات الطبيعية في تفتيح البشرة بسرعة بشكل كبير، وتتميز تلك الوصفات بتوافر مكوناتها في المنزل، بالإضافة إلى أنها تحتوي على عناصر طبيعية تغذي البشرة، وتساهم في تفتيحها، وسوف نقدم لكم بعض تلك الوصفات في هذا المقال.

ماسك عصير الليمون لتفتيح البشرة

يعد هذا الماسك أفضل ماسك لتفتيح البشرة السمراء فهو شكل فعال في تبييض الوجه بفضل احتوائه على فيتامين ج المتوفر في الليمون، والذي يعمل على. التصدي للتصبغ، لاسيما يخلص البشرة من البقع الداكنة، ويمكن تحضيره بسهولة كالتالي:

نقوم بعصر ليمونه في وعاء عميق ثم نقوم بغمس قطعة من القطن في عصير الليمون.

نقوم بمسح البشرة والرقبة بعصير الليمون.

بعد ذلك نترك الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر.

للحصول على نتيجة سريعة يفضل تكرار الماسك مرتين أسبوعياً.

ماسك العسل لتفتيح البشرة السمراء

يعد العسل الأبيض من أفضل المكونات الغذائية التي تحمل دور إيجابي في تفتيح البشرة، بفضل احتوائه على بعض المركبات النشطة، بجانب حمض الألفا هيدروكسي، والذي يقاوم التصبغ الذي يعمل على تفتيح البشرة السمراء، ويمكن الاستعانة بالمكونات التالية لتحضيره:

ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

عصير ليمونة.

طريقة تحضير ماسك العسل

نحضر وعاء عميق ونضع به عصير الليمون والعسل ونخلط جيداً حتى يمتزجا بشكل جيد.

ثم نقوم بدهن البشرة والرقبة به

بعد ذلك نترك الماسك على البشرة حتى يجف تماماً.

نغسل البشرة بالماء الفاتر.

ماسك الصبار لتفتيح البشرة

يعد الصبار من المركبات الحيوية التي تحافظ على ترطيب البشرة، بجانب احتوائه على عنصر الألوين، وهو أحد المركبات النشطة التي تحارب تصبغ البشرة ويجعله يدخل في تصنيع كريم تفتيح البشرة السمراء المباع بالصيدليات، ويمكن إعداده بمكونات بسيطة كالتالي:.

ملعقة كبيرة الحجم من السكر البني.

ملعقة كبيرة الحجم من جل الصبار.

طريقة تحضير ماسك الصبار