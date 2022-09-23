النشا والبنجر قنبلة سحرية: لتوريد البشرة والشفايف وإزالة التجاعيد2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والبنجر قنبلة سحرية , حيث يعد ماسك نتائجه رائعة في التخلص من نحافة الوجه التي تنتج عن الرجيم فالكثير منا يريدون التخلص من الوزن الزائد ومن أكثر المشاكل التي تؤرقهم هي مظهر الوجه الذي ينحف بصورة مخيفة ولكن مع هذا الماسك سوف نتخلص من هذه المشكلة فهو يعمل علي تسمين الخدود بشكل رائع جدا ويساعد البشرة علي التخلص من حب الشباب وهذا بفضل المكون الرئيسي وهو الخميرة التي تعمل علي تعزيز بناء الجلد وتخلصه من الخلايا الميتة وتمنع ظهور حبوب الوجه وترطب البشرة ذلك بفضل فيتامين ب١ ب٢ ب٣ ب٦ وتخلص الجلد من أي مواد سامة بفضل البوتاسيوم الموجود بها فهي معجزة وكنز رباني وتحارب التجاعيد بشكل رائع ده غير المكونات الأخرى التي يحتوي عليها الماسك التي سوف نتعرف عليها من خلال مقالنا من موقع ثقفني نقدم طريقة عمل النشا والبنجر قنبلة سحرية لتسمين البشرة وتوريدها بكل سهولة وتحدي2022.

مكونات عمل النشا والبنجر قنبلة سحرية لتسمين وتوريد البشرة وإزالة التجاعيد بشكل مبهر

اليوم سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

ثلاث ملاعق من عصير البنجر.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتين من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من البنجر ونضع عليها ملعقة كبيرة من ماء الورد والنشا ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ناعم. ثم نترك الماسك لمدة دقيقة قبل الاستخدام حتي تتفاعل المواد مع بعضها.

طريقة الاستخدام

معنا الأن طريقة الاستخدام بشكل سهلة جدا في المنزل بكل سهولة هي كالتالي:-