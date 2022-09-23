طريقة عمل العدس الاصفر بالشعرية بطريقة سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل العدس الاصفر بالشعرية تعتبر من الوصفات الشهية المشهورة والمتعارف عليها في البلاد العربية وبالاخص لدى الشعب المصرى حيث انها من افضل الوجبات الشتوية التى تمد الجسم بالدفء والطاقة اللازمة، فهى من الوصفات المحببة والمفضلة لدى الكثير من الاشخاص سواء الكبار او الصغار وذلك لمذاقها المتميز وطعمها الشهى، حيث تختلف طريقة عمل العدس من دولة لآخرى، حيث تحتوي هذه الوصفة على السعرات الحرارية اللازمة لتدفئة الجسم و الكثير من العناصر الغذائية المتواجدة في العدس الاصفر و الخضروات المتنوعة المكونة للشوربة، حيث انة من الوجبات الإقتصادية الغير مكلفة فهو سهل التحضير حيث لا ياخذ وقت طويل ولا مجهود كبير فى اعداده كما يمكن التعرف على وصفة تحضير شوربة الحب الحجازية وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة عمل العدس الاصفر. طريقة عمل العدس الاصفر المكونات 5 أكواب ماء.

1/4 كيلو من الجزر مقطع قطعا متوسطة.

1/2 كيلو من العدس الأصفر المغسول والمصفى جيدا.

1 بصلة مقطعة مكعبات.

2 حبة طماطم متوسطة مقطعة مكعبات.

– حبة بطاطس مقطعة مكعبات.

5 فصوص من الثوم.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من السكر.

1 مكعب من مرقة الخضار. خطوات تحضير العدس الاصفر القيام بغسل العدس ونصفيه جيدا.

يتم وضع حلة متوسطه بها كمية من الماء على نار هادئة.

ثم نضيف العدس والخضروات والطماطم والبصل والثوم للماء.

القيام بترك المكونات على نار عالية حتى يبدأ في الغليان ثم اتركيه على نار هادئة حوالي 20 دقيقة حتى ينضج العدس و الخضروات ثم ضعي رشة السكر و الملح و الفلفل و الكمون.

يتم رفع الحلة من على النار وتترك لتبرد قليلا ثم صبي خليط شوربة العدس في الخلاط واضربية جيدا حتى يصبح قوامه ناعما و خالي من الكتل. طريقة عمل العدس الاصفر بالشعرية المقادير 1 كوب من الشعرية.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من السمنة. طريقة تحضير العدس الاصفر بالشعرية القيام بوضع ملعقتين السمنة مع البصلة المفرومة في حلة على النار وحمريها حتى تذبل مع التقليب من حين لاخر.

ثم اضيفي اليها كوب الشعرية و استمري في التقليب حتى يتحول لونها الى الذهبي.

يتم وضع شوربة العدس الأصفر على الشعرية و تبليها بالملح و الفلفل الاسود و الكمون و رشة السكر و مرقة الخضار اذا كنتي تفضلينها ثم قلبي الخليط جيدا.

القيام بتغطية حلة شوربة العدس وتركها على نار متوسطة حتى تغلي ثم ارفعيها من على النار و اتركيها 5 دقائق لتهدى.

ثم قدمي شوربة العدس الأصفر مع الخبز المحمص و البصل الأخضر.

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