نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كيكه الشوكولاته الاسفنجية بطريقة بسيطة وطعم جنان مرتفعه وهشه جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل الجميع صغاراً وكبارا تناول كيك الشيكولا، وذلك بسبب طعمها اللذيذ الذي يشعرك بالسعادة أثناء تناولها، وخاصة في المناسبات السعيدة مثل اعياد الميلاد والأفراح والعزومات، يطلبها الأطفال بصفة دائمة من أمهاتهم، ولكن بعض الأمهات تفشل معهم، واليوم جئنا لكٍ بطريقة عمل كيك الشيكولاتة الاسفنجية الهشة، جربيها ولن تندمي أبدا لأنك لن تقومي بعملها إلا بهذه الطريقة دوما.

طريقة عمل كيك الشيكولا الاسفنجية الهشة

الكيك الاسفنجية هي الأقرب للجميع، وذلك لخفة طعمها وسرعة عملها، ولكنها لا تنجح أوقاتا كثيرة مع كثيرا من السيدات، لذا سنقدم أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية.

المكونات

لعمل الذ كيكة إسفنجة بالشوكولا هناك مجموعة من المكونات البسيطة التي لابد من توافرها وهي كالتالي:

عدد2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد 6 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

اضافة الى كوب من السكر الأبيض.

كذلك كوب حليب دافئ.

إلى جانب كوب دقيق حلويات.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مكونات صوص الشيكولاتة

3 ملاعق كبيرة زبدة.

كوب سكر بودرة.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيك الشوكولاتة الاسفنجية

تستغرق كيكة الشوكولاتة لتحضيرها بالمكونات السابق ذكرها حوالي 10 دقائق، بينما تستغرق 40 دقيقة في الفرن لكي تنضج، ولعمل اطعم كيكة شوكولاتة بطريقة سهلة وناجحة فقط اتبعي تلك الخطوات:

ضعي الزيت، الحليب ، السكر، والكاكاو داخل وعاء الخلاط الكهربائي.

يتم خلط جميع المكونات حتى التجانس.

صبي نصف الخليط في وعاء عميق ويترك على جنب.

ثم ضعي على الجزء المتبقي في الخلاط البيض والفانيليا.

بعد خلط المزيج مرة أخرى، يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر.

يتم العجن مرة أخرى جيدا حتى يمتزج جميع المكونات وعدم وجود أي تكتلات.

يسكب الخليط في صينية مدهونة بزيت ورشة دقيق.

يسكب الخليط في صينية مدهونة بزيت ورشة دقيق. يتم تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة، وتوضع الصينية لمدة لا تقل عن 40 دقيقة.

يتم عمل اختبار نضج الكيك بالسكينة.

فور خروجها يتم وضع صوص الشوكولاتة الذي تم حفظه جانباً.

فور خروجها يتم وضع صوص الشوكولاتة الذي تم حفظه جانباً. يترك الكيك ليبرد ثم يقطع ويقدم.

كيكه شيكولاته الخلاط