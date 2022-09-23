طريقة المطاعم لعمل الزيتون المخلل الأخضر أحلي وأضمن من الجاهز مظبوط جدا بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة الزيتون المخلل الأخضر من أحلى وأطعم وأكثر أنواع المخلل التي يحب الجميع تناولها وهذا لأن طعمه مميز جدًا ومختلف تماما عن المخللات الأخرى، ولأننا في موسم الزيتون الأخضر وأصبح متواجد في جميع الأسواق و المحلات بدأت الأمهات وربات البيوت بشراءه لتخليلة من المنزل وبدأ الجميع يتساءل عن الطريقة الصحيحة لتخليل الزيتون الاخضر واسرار التخليل التي تجعلة مظبوط مثل المحلات، كما أن الزيتون يحتاج إلى وقت ومدة في التخليل ويمكنك تحضير كمية كبيرة منه وتناوله طوال العام. مكونات مخلل الزيتون الأخضر كيلو زيتون تفاحي كبير لونه فاتح، أو زيتون عزيزي.

ربع كيلو جزر مبشور.

ملعقة كبيرة فلفل احمر مفروم.

ربع كيلو فلفل بارد او حار حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة حبة البركة.

ملعقة كبيرة كركم “اختياري”. محلول التخليل: كوب عصير ليمون.

لتر ماء مغلي و بارد.

5 ملاعق كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة خل. للوجة: قشور الليمون المعصور.

زيت. طريقة الزيتون المخلل الأخضر أولا نقوم بشراء الزيتون الكبير والأخضر الفاتح لكي لا يكون مر جدا ويصبح طعمه غير مظبوط.

بعد ذلك نقوم بغسل الزيتون جيدًا بالماء الجاري حتى تتأكد أنه لا يوجد أتربة عليه.

نضع الزيتون المغسول في وعاء كبير وغمره بالماء ونتركه منقوع لمدة ليلة كاملة او يومين وهذا أفضل لكي نتخلص من المرارة تماما.

ثم نصفي الماء من الزيتون ونقوم بعمل بعض الشقوق في حبات الزيتون أو فتحة صغيرة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الفلفل الحار أو الأخضر المقطع و الجزر المبشور و الشطة و حبة البركة و الفلفل الأحمر المفروم.

نقلبهم مع بعضهم جيدًا باليد لكي يمتزجا.

ثم يضاف الزيتون عليه ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نقوم بغلي لتر من الماء ثم نتركه حتى يبرد تماما ليضاف على طريقة مخلل الزيتون الأخضر، ثم نضيف عليه الملح والسكر وعصير الليمون والخل الأبيض ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوب الملح والسكر.

نأتي ببرطمان التخليل و يكون زجاجي أو بلاستيك، ثم يوضع الزيتون مع الخلطة والفلفل الأخضر حتى نملئ البرطمان.

ثم يضاف المحلول الملحي حتى يتم تغطية الزيتون تمام.

بعد ذلك نأتي بقشور الليمون ونقوم بتغطية الزيتون بها ثم تغطي بالزيت وهذا لكى يمنع من تسريب الهواء.

نغلق حلق البرطمان بكيس بلاستيك او استرتش أو كيس نايلون ونغلق على البرطمان جيدا، وهذه هي طريقة الزيتون المخلل الأخضر.

يقلب رأسا على عقب لمدة 3 أيام ثم يحفظ لمدة 3 اسابيع الى شهر حتى يتم تخليله ثم يقدم بالصحة والهنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة المطاعم لعمل الزيتون المخلل الأخضر أحلي وأضمن من الجاهز مظبوط جدا بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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