نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 علب من الجبنة المثلثات النستو بـ2 كوب من الحليب احلى وانضف من الجاهزة واسرار المصانع في تحضيرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن طريقة عمل الجبنة النستو في المنزل هي من الوصفات التي تهم الكثير من ربات البيوت، حيث أن الجبنة النستو أصبح يتم تقديمها خلال الفترات الأخيرة بجودة تختلف عن الجودة التي اعتدنا عليها وبطعم غير الطعم المعتاد، وبالتالي فيزداد البحث من قبّل الأمهات وربات البيوت عن طريقة عملها في المنزل كما أنها ستكون أكثر أمانًا وضمانًا عن الجاهزة خاصة وأننا في فترة صعبة من انتشار الفيروسات والأوبئة المختلفة والتي تهدد حياتنا وحياة أطفالنا. طريقة عمل الجبنة النستو في المنزل مكونات عمل الجبنة:- نصف كيلو من الجبن القريش.

كوبان كبيران من الحليب البودرة.

خمس حبات من الجبنة المثلثات.

زيت نباتي.

كوب صغير من الزبدة البلدي. خطوات عمل الجبنة النستو في المنزل:- أول خطوة قومي بوضع الجبنة المثلثات عن الجبن القريش وضعيهم داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنهم وخفقهم جيدًا مع بعضهما البعض.

بعد ذلك قومي بوضع الزبدة مع خليط الجبن الذي وضعته داخل الخلاط ثم قومي بإضافة الحليب البودرة وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا بشكل كامل.

ثم قومي بصب الخليط في طاسة على النار وضعيها على النار حتى يذوب تمامًا ويصبح قوام الخليط ناعم جدًا ثم قومي برفعه عن النار بمجرد أن يظهر فقاعات عليه

أحضري قالب جبن أو صينية ثم قومي بدهن الصينية أو القالب بالزيت النباتي ثم قومي بصب الخليط السائل داخل الصينية.

غطي الصينية أو القالب بواسطة ورق الألومنيوم ثم قومي بوضعها داخل الثلاجة لمدة يوم كامل ثم قومي بإخراجها بعد أن تتماسك وابدئي في تقطيعها إلى مثلثات متساوية. أسرار نجاح وصفة الجبنة النستو في المنزل يجب الحرص على وضع حائل بين الطاسة أو الوعاء الموضوع به الخليط على النار حيث أن هذه من أهم خطوات عمل الوصفة.

صفي الجبنة من السائل بعد أن يصبح قوامها عبارة عن كتل حليبية متماسكة حتى تتماسك داخل الجبنة وتصبح بالقوام المطلوب.

اعصري الجبن جيدًا بعد أن تقومي بإخراجها تمامًا من السائل وتصفيتها بواسطة المصفاة المعدنية حتى يصبح قوام الجبنة متماسك ويشبه الجبنة النستو المعروفة. فوائد الجبنه النستو تحتوي الجبنة النستو على مجموعه من الفيتامينات المفيدة للجسم

يحتوي الجبن النستو على نسبة عالية من الكالسيوم الموصى بها للحامل والطفل والرضيع.

يقوي العظام والأسنان والأظافر .

تحتوي علي فيتامين A الحفاظ على صحة العين .

مجموعة من الفيتامينات المقوية للمناعة .

سهلة المضغ والهضم والحشو في السندوتشات.

طعم مميز يقبله الأطفال منذ الصغر.

من الاطعمه السهله والمفيده والمحببة للكبار والصغار.

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