نظف شرايينك من الدهون السامه والمتراكمة في ثواني بخلطة سحريه في المنزل

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عمر شويل - جدة يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الجسم إلى تخثر الدم، بالإضافة إلى تراكم الدهون داخل الشرايين، ومن ثم انسداد الشرايين، وكذلك الأوعية الدموية، وهو ما يُعد خطيرًا جدًا على صحة الجسم العامة، وقد يؤدي إلى مشاكل صحية أخطر؛ لذا فإن التخلص من الدهون المتراكمة في الشرايين أمرًا عامًا؛ وهذا ما دفعنا إلى عرض هذه الوصفة الرائعة لتنظيف الشرايين من تراكم الدهون باستخدام العسل والثوم، وإليكم التفاصيل.

وصفة العسل والثوم لتنظيف الأوعية الدموية والشرايين

العسل والثوم من المواد الطبيعية المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة للجسم، وقد ذكر كلاهما في القرآن الكريم، كما خص الله العسل بأن جعل فيه شفاء للناس من كل الأمراض.

وتجمع هذه الوصفة بين كلٍ من العسل والثوم، كما تشتمل على فوائد كل منهما المتعددة للجسم؛ لنحصل في النهاية على خليط فعال جدًا في تنظيف وتنقية الشرايين من الدهون، وهذه الوصفة يمكن تحضيرها كما يلي:

المكونات

300 جم من العسل الأبيض.

فصوص 3 ثمرات من الثوم.

5 ليمونات.

قطعة صغيرة من الزنجبيل أو ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القرفة الناعم.

كوب من خل التفاح.

لتر من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بتقطيع الليمون إلى قطع صغيرة.

وتقشير كمية الثوم المذكورة ثم نقوم بتقطيعها.

نغسل الزنجبيل الطازج ونقوم بتقشيره مع الاحتفاظ بالقشور.

نضع جميع المكونات معًا في وعاء، باستثناء هل التفاح والعسل، ثم نضيف إليها لتر من الماء.

نرفع الوعاء على النار وتركه حتى يغلي لمدة 15 دقيقة فقط.

نطفئ النار ونترك الخليط يبرد تمامًا.

نضع الخليط في دورق الخلاط بعد أن يبرد ثم نقوم بخفقه حتى يصبح قوامه ناعمًا.

نصفى الخليط ثم نضيف إليه خل التفاح والعسل، ونقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

نحفظ الخليط في الثلاجة.

طريقة الاستخدام