نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو جالك ضيوف.. طريقة عمل فطائر الكاسترد الخفيفة اللذيذة في الطاسه سهله وسريعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر المخبوزات والفطائر من الأطعمة المفضلة لدى أغلب الناس، فهي مناسبة للإفطار والعشاء، وكذلك الوجبات البنية الخفيفة، كما أن الأطفال يحبونها؛ لذا يمكنك إعدادها لأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة، وسوف نستعرض طريقة إعداد فطائر الكاسترد الخفيفة اللذيذة بكل سهولة، وبدون الحاجة إلى الفرن، وذلك من خلال هذا المقال، حيث يعتبر الكاسترد من الحشوات المميزة للعديد من أنواع الحلويات والمخبوزات.

طريقة عمل فطائر الكاسترد الخفيفة

تُعد فطائر الكاسترد من أجمل وألذ أنواع المخبوزات، ويمكن إعدادها كالتالي

مكونات الحشو

نصف كوب سكر

كوب حليب.

ملعقتان ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة من النشا.

مكعب من الزبدة.

ملعقة فانيليا.

صفار بيضتين.

مكونات العجين

3 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

رشة ملح. ملعقتان صغيرتان خميرة فورية.

بياض بيضتان ثلثي كوب حليب سائل.

رشة فانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الزبد.

طريقة الإعداد