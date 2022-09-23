لو جالك ضيوف.. طريقة عمل فطائر الكاسترد الخفيفة اللذيذة في الطاسه سهله وسريعه

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عمر شويل - جدة تعتبر المخبوزات والفطائر من الأطعمة المفضلة لدى أغلب الناس، فهي مناسبة للإفطار والعشاء، وكذلك الوجبات البنية الخفيفة، كما أن الأطفال يحبونها؛ لذا يمكنك إعدادها لأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة، وسوف نستعرض طريقة إعداد فطائر الكاسترد الخفيفة اللذيذة بكل سهولة، وبدون الحاجة إلى الفرن، وذلك من خلال هذا المقال، حيث يعتبر الكاسترد من الحشوات المميزة للعديد من أنواع الحلويات والمخبوزات.
طريقة عمل فطائر الكاسترد الخفيفة
تُعد فطائر الكاسترد من أجمل وألذ أنواع المخبوزات، ويمكن إعدادها كالتالي
مكونات الحشو
- نصف كوب سكر
- كوب حليب.
- ملعقتان ونصف من الدقيق.
- نصف ملعقة من النشا.
- مكعب من الزبدة.
- ملعقة فانيليا.
- صفار بيضتين.
مكونات العجين
- 3 كوب دقيق.
- نصف كوب سكر.
- رشة ملح. ملعقتان صغيرتان خميرة فورية.
- بياض بيضتان ثلثي كوب حليب سائل.
- رشة فانيليا.
- ملعقتان كبيرتان من الزبد.
طريقة الإعداد
- أحضري وعاء مناسب، وضعي فيه جميع مكونات الحشوة المذكورة عاليه، باستثناء الزبد والفانيليا، وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا جيدًا.
- ضعي الخليط على نار متوسطة، مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوام الخليط سميك ومتجانس تمامًا.
- أضيفي ملعقة الزبد وملعقة الفانيليا إلى الخليط، وقلبي جيدًا.
- ضعي الخليط في طبق عميق، وغطيه بالاسترتش بحيث يلامس سطح الخليط جيدًا؛ وذلك حتى لا يكون طبقة على وجهه.
- ادخلي الخليط الثلاجة واتركيه حتى يتماسك قوامه، وبذلك يكون لديك كاسترد لحشو الفطائر.
- أحضري كوب وضعي به الحليب مع الخميرة ونصف ملعقة سكر، ثم قلبي الخليط واتركيه يختمر، بمكان دافئ، لمدة عشر دقائق.
- صبي الخليط الخميرة في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه كلًا من الدقيق والملح، وبياض البيض، والسكر، وملعقتين من الزبد ورشة الفانيليا.
- قومي بعجن المكونات معًا حتى يتجانس قوام الخليط.
- أضيفي بعض الحليب أو الدقيق؛ إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، مع استمرار العجن حتى تتكون عجينة متماسكة لكنها لينة.
- غطي العجين باستخدام منشفة جافة ونظيفة أو يمكن تغطيته بالاسترتش أيضًا،
- اتركي العجين لمدة ساعتين ثم قسميه بعد ذلك إلى كرات متساوية بحجم متوسط، أو بحجم حسب الرغبة.
- قومي باستخدام نشابة بفرد قطع العجين، ثم حشو كل قطعة بملعقتين من حشوة الكاسترد.
- أغلقي العجين على الحشوة جيدًا على شكل نصف دائرة مثل القطايف وكرري نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين كاملة.
- غطي الفطائر ودعيها ترتاح قليلًا.
- أحضري طاسة وسخنيها جيدًا على النار، ثم ضعي الفطائر واجعل النار هادئة ثم قومي بتغطية الطاسة للاستفادة من البخار في إنضاج الفطائر.
- عندما يصبح لون الفطائر ذهبيًا؛ قومي بتقليبها على الوجه الآخر، ثم غطي الطاسة حتى يأخذ وجهي الفطائر اللون الذهبي
- قدمي فطائر الكاسترد الشهية مع القهوة أو الشاي، أو مع أي نوع من العصائر الطازجة، واستمتعي وأسرتك بفطائر خفيفة وشهية.
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