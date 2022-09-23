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عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي سهل التحضير لشعر ناعم مثل الحرير من أول استخدام، نقدم لكم اليوم طريقة تحضير فرد طبيعي للشعر بالمنزل بعيداً عن أضرار الكيراتين الصناعي وتكاليفه الباهظة، حيث يعطيك مفعول مباشر بتنعيم الخصلات الخشنة من الشعر وجعله انسيابي مفرود بدون تجعيدات. لتحضير الفرد سنحتاج إلى الأرز فالأرز له فوائد عديدة مثبتة علمياً للشعر فهو يحسن من الشعر التالف ويقلل من تساقطه بشكل ملحوظ، كما نحتاج إلى زيت جوز الهند فهو يعالج جفاف وخشونة الشعر بشكل فعال جداً، كذلك نحتاج إلى زيت الزيتون فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين ه‍ والذي بدوره يعالج الشعر المتقصف ويمنح الشعر اللمعان والحيوية.

كيراتين طبيعي سهل التحضير لتنعيم الشعر

لتحضير الكيراتين المنزلي سنعتمد على كل من المقادير التالية:

4 ملاعق كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند + ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مقدار قليل من الماء.

في الخطوة الأول لعمل الكيراتين نضف الأرز وكوب من الماء قدر صغير مخصص للطبخ، ثم نرفعه على النار حتى يتم طهي الأرز جيداً، مع ملاحظة أنه يجب ترك القليل من الماء حتى نتمكن من خلط الأرز لاحقاً، نترك الأرز حتى يبرد وبعد ذلك نضعه في الخلاط الكهربائي ليتم خلطه جيداً، وإذا وجدنا صعوبة في خلطه يمكننا إضافة القليل من الماء وبعد الخلط نحصل على خليط سميك، من ناحية أخرى في وعاء مناسب نضف النشا ونصف كوب من الماء ثم نقوم بتقليب الخليط جيداً، وبعد ذلك نضف خليط النشا إلى خليط الأرز السميك ثم نخلط بشكل جيد وبعد ذلك نضع هذا الخليط في قدر صغير مخصص للطبخ ويرفع على النار.

فرد وتنعيم الشعر الخشن

نقوم بتحريك الخليط بإستمرار حتى نحصل على خليط كريمي يسهل تطبيقه، نترك الخليط حتى يبرد ثم نفرغه في وعاء ونضف إليه زيت جوز الهند ثم نخلط جيداً، نضف زيت الزيتون ونخلط مجدداً ثم يصبح الخليط جاهز للاستخدام. نضع هذا الخليط على كامل الشعر من الجذور وحتى الأطراف ويمكننا تقسيم الشعر إلى عدة أجزاء لسهولة توزيع الخليط، نغطي الشعر بكيس بلاستيكي ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة وبعد ذلك نغسل الشعر كالمعتاد، لأفضل النتائج نكرر استخدام هذا الخليط مرتين أسبوعياً وسنحصل على نتيجة مدهشة.