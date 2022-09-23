كنز.. كريم جليسوليد اقوى كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد وترطيبة كخيوط الحرير لن تصدقى النتيجة المذهلة

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عمر شويل - جدة كنز.. كريم جليسوليد اقوى كيراتين لفرد الشعر الخشن ، كريم جليسوليد لفرد الشعر هو نفسه الكريم الذي يفترض أن يتم التحدث عنه اليوم، بعدما علمنا بمدى أهميته للجلد فلم يتم تصنيع هذا المستحضر من أجل البشرة فقط بل إنه مفيد جدا للشعر كذلك ويساعدك في التحكم في تصفيف شعرك ومظهره فيما بعد، فمن الأمور التي لم تكن الكثير من الفتيات يعلمن بشأنها أي شيء أن هذا الجليسوليد ملئ بالجلسرين، كما أنه يمد الشعر بمادة تسمى آلانتوين وهي مفيدة جدا له، وفي ما يلي نعرف جيدا ما هي فوائد كريم جليسوليد للشعر.

كنز.. كريم جليسوليد اقوى كيراتين لفرد الشعر الخشن

هذا الكريم يمنح شعرك فوائد عدة، ومن أهمها ما يلي:

منح الشعر الرطوبة والليونة اللازمة والقضاء على الجفاف

يجعل تمشيط شعرك أسهل كثيرا مما سبق، كما يتحكم في مظهره ويمكنك من الاستمتاع به

مهما كانت درجة تشابك الشعر فإنه يمكنك من التعامل معه ببساطة.

يجعل شعرك أكثر مقاومة للعوامل الخارجية التي تفرض عليه.

إن كنت تودين إظهار التموجات في شعرك بطريقة جذابة فهذا هو الكريم الذي سيساعدك في ذلك، ولن تندمي على استخدامه.

وصفة جليسوليد للشعر

خذي العلبة الخاصة بهذا الكريم ثم ضعي عليه بعضا من زيت الزيتون.

خذي من الخليط على أطراف أصابعك ثم وزعيه على الشعر، بدءا من فروة الرأس وحتى نهاية الشعرة.

ارتدي البونيه على رأسك ودعي الكريم يتغلغل في شعرك لبعض الوقت.

اغسلي شعرك ببعض الماء وتأكدي من تنظيفه جيدا.

وصولك إلى الشعر المطلوب يفصل بينه وبينك الآن تجفيف شعرك، وهذا باستخدام السيشوار أو تركه يجف وحده.

يجب أن تعلمي أن استخدامك لزيت الزيتون ليس الزاميا، فبإمكانك استبداله بزيت اللوز الحلو أو حتى بعض الماء أو أي زيوت أخرى مفيدة للشعر متوفرة لديك.

هل الجليسوليد مصمم في الأساس للشعر

هذا كريم مصنع في الأساس للعناية بالبشرة ولكن استخدامه للشعر سببه أنه أثبت إفادته للشعر ولكن هناك بدائل أخرى يمكنك الاستمرار عليها للحصول على نتائج من منتجات مخصصة في الأساس للشعر.