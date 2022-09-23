نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على بشرة رطبه من أول مرة.. وصفة سحرية لتجميل الوجه في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالتاكيد أن الحفاظ على بشرة رطبة طوال العام يتطلب مجهودًا كبيرًا ويشكل تحديًا كبيرًا لكل امرأة، يفقد الجلد الكثير من الرطوبة ويصبح جافًا خاصة في الطقس البارد مما يؤدي إلى ظهور التشققات التي لا تريدها أي امرأة على الإطلاق،من هنا فإن ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف جزء مهم من العناية بالبشرة، هذا وأن بعض الاطباء ينصحون دائمًا باستخدام الوصفات الطبيعية التي تحافظ على البشرة وهي تعد أكثر امناً من أجل الحصول على بشرة رطبة.
خطوات طبيعية وسهلة من أجل الحصول على بشرة رطبة
هناك بعض الخطوات الطبيعية السهلة التي ينصح بها الاطباء من أجل الحصول على بشرة رطبة وهي تتمثل في الاتي:-
- بعد الاستحمام، جفف بشرتك بالتربيت برفق بمنشفة، ثم احرصي على وضع الكريم المرطب على جميع أجزاء الجسم فور الاستحمام، هو أفضل وقت لامتصاص البشرة لكريم الترطيب بطريقة صحيحة وسريعة، طبقي هذه الطريقة بعد كل استحمام وقبل الذهاب إلى الفراش.
- ضعي دائمًا عبوة من الكريم المرطب في حقيبتك واستخدميها على يديك كلما سنحت لك الفرصة للحصول على يديك ناعمة، استمري في وضع كريم مرطب على قدميك قبل الذهاب إلى الفراش.
- حافظ على شرب الماء والسوائل يوميًا، مما يمنع بشرتك من الجفاف،هذا والابتعاد قدر الإمكان عن الكافيين والكحول، للحصول على بشرة رطبة، تأكد من شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا.
- اللجوء إلى التقشير المستمر لبشرتك، قبل اللجوء إلى الاستحمام بالفرك، حيث تساهم هذه الطريقة في إزالة الخلايا الميتة وتساعد على تجديد الخلايا،يمكنك عمل طريقتك الخاصة في فرك الجسم عن طريق مزج نصف كوب من السكر الخشن مع كوب من زيت جوز الهند، ثم ضعي المزيج على بشرتك برفق وباستخدام حركات دائرية، افركيها برفق على جسمك بالكامل ثم استخدمي الماء الفاتر لإزالته.
- استخدم فرشاة الجلد التي تزيل خلايا الجلد الميتة وتلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الجهاز اللمفاوي وهي خطوة صحية للدورة الدموية، يمكنك شراء فرشاة بشرة من اقرب صيدلية او من خلال الانترنت، أما طريقة استخدامه فهي كالآتي: ابدأ من القدمين بحركة دائرية ، ثم انقلها إلى الفخذين والأرداف ثم إلى المنطقة الخلفية، بعد الوصول إلى منطقة الصدر والكتفين، مرري الفرشاة برفق وخفة على منطقة القلب.
- أثناء الاستحمام، تجنب الماء الساخن، خاصة الماء والصابون، لأن الماء الساخن قد يسبب انخفاض في الزيوت الطبيعية في بشرتك، لذلك عليك اللجوء إلى الماء الفاتر، يفضل ألا يتجاوز وقت الاستحمام خمس دقائق خاصة في فصل الشتاء.
- تأكد من اختيار المرطب والمنظف المناسبين للبشرة، ينصح خبراء التجميل بتبني تلك التي تحتوي على مواد طبيعية وعضوية، كذلك استخدام الصابون الذي يحتوي على زيوت عطرية ومواد صحية مستخلصة من النباتات، استخدامه في المناطق الأكثر عرضة للتعرق،تجنب الصابون الذي يحتوي على عطر لأنه قد يجفف الجلد.
- وفي النهاية لابد من تكرار هذه العملية يومين في الاسبوع على الاقل من أجل الحصول على بشرة رطبة ومناسبة.
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