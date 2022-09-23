مكون سرى معجزة للتخلص من شيب الشعر نهائيا بدون حناء ولا كيماويات وتحدى بدون تكاليف والنتيجة مبهرة وفورية

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عمر شويل - جدة مكون معجزة للتخلص من شيب الشعر نهائيا بدون حناء ، بالتأكيد تريدين أن تتخلصي من الشيب بمكون واحد، لأن الشعر الأشيب يسبب لكثير من الناس إزعاج لا مثيل له، وهذا بسبب التوجه المجتمعي لكون من شاب شعره فقد تقدم بالعمر وأصبح عجوزًا، لذلك سنحدثك اليوم عن مكون يمكنك استخدامه بسهولة تامة لكي تتخلصي من تلك المشكلة نهائيًا على ألا تواجهيها بعد ذلك دون إيجاد حل، فتابعي معنا، وحضري للوصفة كما سنخبرك، وودعي الشعر الأبيض للأبد.
مكون معجزة للتخلص من شيب الشعر نهائيا بدون حناء
الشيب في الحقيقة ليس سيئًا جدًا، وهناك بعض الناس يحبون مظهره، ولكن مع نظرة المجتمع لأصحاب الشعر الأبيض على أنهم عجزة فقد أصبح من الضروري التخلص منه.
كما أننا مأمورون كمسلمين بصبغ الشعر الأبيض بالحناء أو الألوان، ومع ذلك فإن هذه الألوان لا تشمل اللون الأسود، فإن كنت تريدين استعادة شعرك الملون دون ظهور الشيب عليه فاتبعي ما يلي:
- استخدمي عصير الليمون للقضاء على الشيب، عبر وضعه في وعاء مع عصير طماطم بقدر صغير.
- أضيفي عليهما قدر مماثل من زيت الزيتون، ثم أوقدي على المكونات مع تقليبها.
- بعدما يسخن الوعاء ارفعيه، ودعيه حتى يعود باردًا.
- في أثناء ذلك اغسلي شعرك، ودعيه يجف، ثم خذي المزيج ووزعيه على شعرك بالكامل.
- لا تنسي التدليك لبعض الوقت، وكذلك دعي المزيج على شعرك وفروته على الأقل نصف ساعة.
- استخدمي الشامبو المناسب لغسل شعرك.
استخدام الفازلين للتخلص من الشيب
تعد طريقة مختصرة وبسيطة لكنها فعالة حقًا، لأنها تتيح لك تجديد خلايا شعرك وإعادته للون الأصلي، لذا اتبعي ما يلي:
- أحضري الفازلين وامزجيه مع بعض النشا في وعاء مناسب.
- اضيفي إليه عصير الليمون، ثم وزعي كل ذلك على شعرك.
- انتظري بعض الوقت حوالي 40 دقيقة ثم اغسلي شعرك ودعيه يجف.
- رطبي شعرك بالكريم المناسب، وصففيه وستلاحظي أن الشيب أصبح أقل، ومع الاستمرار سيختفي.
لم يجب علينا التخلص من الشيب؟
من الواجب أن نسعى للتخلص منه في الشعر لعدة أسباب منها:
- أنه يؤثر بصورة سلبية في نفسية المرء، فمع انشغاله ومسؤولياته يقف أمام المرآة ليجد الشيب ينتشر في رأسه مما ينذره بعدم إمكانية اللحاق بما فاته.
- الحفاظ على الشعر بمظهر جميل دون الاضطرار للاستماع إلى تعليقات مسببة للإحباط.
- الوصفات الطبيعية هي الأكثر أمانًا لأن الكيماويات والصبغات تضر بخلايا الشعر وبصيلاته لذلك كان الإقبال عليها أعلى من غيرها.
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