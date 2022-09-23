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عمر شويل - جدة الحل الأمثل لعلاج تشققات القدمين والحصول على قدم ناعمة كالأطفال، نقدم لكم اليوم خلطة منزلية مدهشة من وصفات الأجداد لتنعيم القدمين والكعبين والقضاء على التشققات، مع بعض النصائح للحصول على أقدام ناعمة كأقدام الأطفال إستخدام. لعمل الخلطة سنحتاج إلى معجون الأسنان فهو يحتوي على مواد تعمل على إزالة الجلد الميت من الكعبين وتقشير تشققات القدمين، كما نحتاج إلى الفازلين الطبي فهو يعمل على الترطيب العميق للكعبين مما يساعد في التخلص من التشققات. ولكن أولا إليكم بعض النصائح للوقاية من تشقق القدمين والحفاظ على رطوبة الجلد، حيث يجب عليك شرب الماء بكميات مناسبة والابتعاد عن الماء الساخن فيغسل الأقدام، وأيضاً يجب استخدام كريم مرطب يومياً للقدمين ويفضل ارتداء جورب بعدها حتى يُمتص لكريم بشكل أسرع.

الحل الأمثل لعلاج تشققات القدمين

تتكون خلطة تنعيم القدمين والقضاء على التشققات من المكونات التالية:

2 ملعقة كبيرة من مشروب البيبسي.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان المتوفر لدينا في المنزل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

في وعاء مناسب نضف مشروب البيبسي ومعجون الأسنان ثم نخلط جيداً حتى يتجانس المكونين معاً، بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون ونخلط مجدداً ثم نضف النشا وبعد ذلك نقوم بالتقليب مرة أخرى حتى يصبح الخليط بدون تكتلات، نقوم بدهن الكعبين بهذا الخليط باستخدام فرشاة نظيفة ويمكننا تطبيق هذا الكريم على القدمين بغرض التبييض، نقوم بإرتداء جورب مناسب ونترك هذا الكريم على الكعبين لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، ومباشرة سنلاحظ نتيجة مدهشة وللحصول على أفضل النتائج نستخدم هذا الكريم مرتين أسبوعياً.

تنعيم وترطيب القدمين بوصفات منزلية

تتكون الوصفة الثانية من العناصر التالية: ملعقة كبيرة من معجون الأسنان المتوفر ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي طريقة الإعداد والاستخدام في وعاء مناسب نضف معجون الأسنان والفازلين ثم نخلط المكونين جيداً حتى التجانس، ثم باستخدام فرشاة نظيفة نضع هذا الخليط على الكعبين ونقوم بإرتداء جورب مناسب، ثم نترك الخليط على الكعبين لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، ولأفضل النتائج نستخدم هذا الخليط مرتين في الأسبوع.