نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلى اليوم الوطني كيكة الفستق بالكريمة الشهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل حلى اليوم الوطني نقدمها لك وهي كيكة الفستق بالحليب والكريمة بشكل رائع، اليوم الوطني السعودي هو يوم مميز لدى كل السعوديين، لذلك ينبغي الاحتفال بتلك المناسبة التي تجمع الأصدقاء والأحباب بصنع نوع حلا لذيذ لضيوفك في اليوم الوطني، كنوع من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة وتقوية وغرس حب الوطن في نفوس الأطفال الصغار، في السطور التالية من هذا المقال من خلال موقع “ثقفني”، نقدم لكم كيفية تحضير حلى الاحتفال باليوم الوطني السعودي بطريقة سهلة وشهية جداً سوف يحبها الجميع. مقادير كيكة الفستق بالكريمة كوبين من الطحين الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

ثلاث بيضات.

كوب من الزيت.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الفستق المقشور.

كوب من اللبن الزبادي.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من ألوان الطعام الصحية “اللون الأخضر”.

ملعقة صغيرة فانيلا.

القليل من الهيل.

كريم شانتيه محضر مسبقاً.

للتزيين: فستق مقشور ومجروش. طريقة عمل حلى اليوم الوطني في الخلاط الكهربائي أو محضرة الطعام ضعي السكر والزيت واخفقيهم جيداً حتى يمتزجوا بعضهم البعض.

أضيفي البيض والفانيلا والهيل ثم اخفقي المكونات مرة أخرى.

أضيفي الفستق المجروش والحليب واللبن الزبادي واخفقي المكونات مرة أخيرة حتى تصير ناعمة.

في وعاء آخر ضعي مقدار الدقيق وملعقة البيكنج بودر وذرة الملح وقلبيهم معاً حتى يمتزجوا.

الآن أضيفي محتويات الخلاط إلى محتويات الوعاء واخلطي برفق بواسطة المضرب اليدوي أو بواسطة ملعقة خشبية حتى تحصلي على قوام الكيك المناسب.

صبي خليط الكيك في صينية مبطنة بالزبدة، ثم ادخليها إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة على الرف الأوسط من الفرن.

بعد أن تنضج الكيك اقلبيها في طبق التقديم وانتظري حتى تبرد قليلاً.

ضعي الكريم شانتيه المحضر مسبقاً على الوجه وادهني كل من الوجه والجوانب جيداً، ثم قومي بتسوية الأطراف عن طريق سباتيولا.

أخيراً زيني قالب الكيك الخاص بك بالفستق المجروش، يمكنك تغطية كافة الجوانب بالفستق وكذلك على شكل دائرة على حواف الكيك، يمكنك كذلك كتابة بعض العبارات مثل I Love Saudi Arabia.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل حلى اليوم الوطني كيكة الفستق بالكريمة الشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.