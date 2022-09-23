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عمر شويل - جدة ماسك طبيعي لشد البشرة وإزالة علامات الشيخوخة المبكرة بخطوات بسيطة من منزلك، إليكي سيدتي وصفة طبيعية يابانية لإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً، سنحتاج إلى الموز فهو يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والتي بدورها تكافح علامات الشيخوخة، لذلك فالموز يشد البشرة بشكل ملحوظ ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة كذلك نحتاج إلى الحليب المجفف، فهو يحتوي على حمض اللاكتيك والذي بدوره يحسن من إنتاج الكولاجين الطبيعي ويعمل أيضاً على ترطيب البشرة بشكل فعال جداً، كما أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التي تحسن صحة الجلد بشكل عام.

ماسك طبيعي لشد البشرة

لتحضير الماسك علينا الاستعانة بالمكونات التالية:

موزة ولكن حاولي أن تكون ناضجة جداً. ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. ملعقة صغيرة من الحليب المجفف. ملعقة صغيرة من نشا الأرز أو نشا الذرة. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة صغيرة من زيت فيتامين ه‍.

نأخذ الموزة ونقشرها ثم نهرسها جيداً باستخدام شوكة وبعد ذلك نقوم بتصفية مهروس الموز باستخدام جورب صيفي، حتى نحصل على مهروس الموز الناعم ثم نضف إليه العسل ونخلط جيداً، نضف بعد ذلك الحليب المجفف ونشا الأرز ثم نخلط مجدداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات، بعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو وزيت فيتامين ه‍ ويمكننا إضافة أي نوع زيت آخر، نخلط مرة أخرى حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي ناعم وبعدها يصبح الماسك جاهز للاستخدام.

إزالة علامات الشيخوخة المبكرة

نضع طبقة من هذا الماسك على بشرة الوجه وهي نظيفة ويمكننا تطبيق هذا القناع أيضاً على الرقبة واليدين، ثم نتركه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك نغسل البشرة بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وبعدها نقوم بترطيب البشرة بالمرطب المناسب، ومن أول إستخدام ستصبح البشرة مشدودة وأصغر سناً وأكثر نضارة وحيوية ستصبح خالية من كل العيوب، وللحصول على أفضل النتائج نكرر استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع، والكمية المتبقية من الماسك نخزنها في علبة نظيفة ونضعها في الثلاجة لمدة أسبوع.