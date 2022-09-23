بدون حلة ضغط.. اسرع طريقة لتسوية اللحمة والكوارع هتبقى مهما كان حجمها زبدة بطعم وريحة جنان

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عمر شويل - جدة بدون حلة ضغط.. اسرع طريقة لتسوية اللحمة والكوارع ، مكون سحري لتسوية اللحمة والكوارع بسرعة لا يعلم الكثيرون عنه أي شيء، ولا يتوقعون أن توفير الوقت يكمن فقط في إضافته للحوم أثناء وضعها على النار، ومن هنا قررنا تقديم هذا السر لقرائنا الأعزاء للاستفادة منه وتمكين الجميع من عيش حياة أسهل وأبسط.

بدون حلة ضغط.. اسرع طريقة لتسوية اللحمة والكوارع

سنبدأ بالأكارع، فطريقة التسوية السريعة لها تتطلب بضعة مقادير، حضريها كما يلي:

ماء ساخن.

سكر.

زيت أو سمن.

ملح وفلفل.

بصل.

جزر.

حبهان.

ورق لورا.

كرفس.

بصل أخضر.

طماطم.

مستكة.

الطريقة:

بعد تنظيف الكوارع جيدًا اغسليها بالملح، مع إضافة الخل للتخلص من الزفارة.

بعدها أحضري القدر المخصص للطهو ويجب أن يكون مناسب للحجم لو لم تكوني تقطعينها.

ضعي الزيت أو السمن، وعليهما التوابل، من مستكة وحبهان.

ضعي الأكارع على الزيت.

استمري في تحريكها ليتبدل لونها بعض الشيء.

حينها يمكنك إضافة السكر مع بقية الخضروات.

قلبي مرة أخرى، ليتمازج كل شيء بعناية.

حينها يمكنك وضع الماء على الأكارع، ثم أكملي بقية التوابل وضعيها، مثل الفلفل، وورق اللورا.

انتظري على الملح، واعتمدي إضافته في النهاية حين تصبح الكوارع ناضجة، فضعيه حينها وانتظري 15 دقيقة ثم اطفئي النار.

المكون السحري هنا هو السكر، وهو حقيقة يغنيك عن استخدام حلة الضغط، ويجعل اللحم طريًا ولذيذًا في نفس الوقت.

تسوية اللحمة بسرعة

يمكنك الوصول لذلك أيضًا مع اللحم، ويتم ذلك عبر خطوات منها:

اتباع الطريقة التقليدية في طهو اللحمة، حيث أنها تتطلب شطف اللحم بالماء ووضعها في ماء نظيف على النار.

انتظار الغليان، ومن ثم رفع الريم المتكون بالكامل مع القدر.

تهدئة النار، ومن ثم وضع بعضًا من الفلفل، والحبهان المطحون وورق اللورا.

إضافة جوزة الطيب وبصل وطماطم وأي مكون آخر اعتدت إضافته.

توضع ملعقة صغيرة من السكر في المزيج لتمام النضج.

بعد نضج اللحم يضاف الملح ثم يتم الانتظار 10 دقائق ورفعها وتقديمها.

فوائد وضع السكر في اللحوم والكوارع