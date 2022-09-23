نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الفازلين لتفتيح وشد البشرة هتخلي وشك زي البدر المنور من اول استعمال وخالية من التجاعيد كبشرة الاطفال والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة معجزة الفازلين لتفتيح وشد البشرة هتخلي وشك زي البدر ، البشرة السمراء جميلة جدًا ولا يعيبها إلا نظرات المجتمع لأصحابها، وبالرغم من أن هذا هو ما يجب تغييره إلا أن هناك فتيات كثيرات يبحثن غن تفتيح البشرة بالفازلين، فهن يرغبن بالحصول على درجة أفتح من بشرتهن، سواء كان ذلك لسمارهن أو بسبب تعرض البشرة للتسمير من الشمس، أو الرغبة بتفتيح أماكن بالجسم تتخذ درجات أغمق أو تعاني من التصبغ، ففي كل تلك الأحوال من الممكن الاعتماد على الفازلين بأمان، فهو بمثابة منتج سحري، قادر على منحك أكثر من فائدة بنفس الوقت، مما يساهم في منحك إشراقة وبشرة صافية رائعة المظهر والملمس.

معجزة الفازلين لتفتيح وشد البشرة هتخلي وشك زي البدر

يمكنك استخدام الفازلين في عدة وصفات للتفتيح، وذلك عبر إضافته لمكونات أخرى، والهدف هو منح كل الفوائد الموجودة في تلك المكونات للبشرة لتستمتعي بتغذية أفضل للبشرة وبالتالي صحة ومظهر أكثر جمالًا، والفازلين بذاته مفيد للبشرة في:

المساهمة في تنظيف الجلد من البقايا الميتة الملتصقة به.

مرطب جيد جدًا للبشرة، ويعمل على تفتيحها وتنعيمها كذلك.

يدخل في وصفات كثيرة للعناية بالبشرة، منها التخلص من الشعر الزائد.

وصفة الفازلين والكركم للتفتيح

المكونات:

فازلين طبي بقدر بسيط.

كركم بكمية مناسبة.

زبادي.

زيت الورد.

الطريقة:

استخدمي وعاء نظيف وغير مبلل، أفرغي فيه الفازلين.

ضعي الكركم ومن ثم ابدأي التقليب بقشة صغيرة.

امزجي معهما الزبادي والزيت، وحركي حتى تمام الحصول على الشكل المرغوب.

نظفي وجهك بمنتج مناسب ثم خذي جزء بسيط وطبقيه على وجهك ورقبتك وأي مكان آخر تريدين تفتيح البشرة فيه.

فيه. انتظري فقط 15 دقيقة ثم حركي أناملك برفق لعمل تدليك بسيط وفي نفس الوقت فرك الوجه لتنظيفه.

نظفي وجهك جيدًا ورطبيه بمنتج مناسب.

الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

إن بدأت بوضع النشا على الفازلين فإن هذا سينتهي ببشرتك مختلفة تمامًا عما سبق، فقط حضري المكونات التالية:

فازلين.

نشا بكم متناسب.

جلسرين.

زيت اللوز المر.

الطريقة: