نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سلطة الكول سلو بأسرار كنتاكي الأصلية وابهريهم بالطعم المميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من أنواع السلطات اللازم وضعها بجانب العديد من الأطعمة لتعطي طعمًا لذيذًا للطعام وتضفي عليه الفائدة، وتعد سلطة الكول سلو من أهم الأنواع المقدمة دائمًا في المطاعم؛ فإن كنت لا تعرف طريقة عملها فعليك متابعة السطور القادمة حيث نقدم لكم طريقة عمل سلطة الكول سلو بكل سهولة، وبمكونات بسيطة وبنفس طعم المطاعم.

طريقة عمل سلطة الكول سلو

عزيزتي قدمي لأولادك طبق من سلطة الكول سلو بطعم لا يقاوم ودون الحاجة إلى التكلفة، وذلك من خلال الطريقة التالية:

المكونات

كوب من الملفوف المبشور.

نصف كوب من الجزر المبشور.

حبة واحدة صغيرة من البصل.

مكونات الصوص

ربع كوب من الزبادي.

ربع كوب من المايونيز.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

نصف ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من خل الطعام.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في البداية عليك بوضع البصل في بولة ويوضع عليه السكر وتقلب جيدًا، وتترك لمدة لا تقل عن النصف ساعة حتى يبدأ ماء البصل في الخروج.

في بولة أخرى ضعي الملفوف المبشور وضعي معه الجزر المبشور وقلبيهم معًا.

قومي بإضافة المايونيز مع الزبادي وقلبيهم بشكل جيد، ثم أضيفي إليهم عسل النحل والخل الأبيض وقلبي جيدًا.

الآن قومي بإضافة البصل المبشور، ولكن بعد تصفيته جيدًا من الماء الخارج منه.

عليك الآن وضع السلطة مع بعضها البعض ورش عليها الملح.

يمكنك الآن تناول السلطة لكن حتى تتذوق طعم الكول سلو المقدم بالمطاعم؛ عليك تركه في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات.

ملحوظة

سلطة الكول سلو مكوناتها الأساسية الجزر والملفوف، وإضافة البصل ليس أساسي بل هذا يزيد من فائدة الطبق.

في حالة أنك لا تحبين الطعم المحلى يمكنك عدم إضافة السكر إلى المكونات أو التقليل منه قدر الإمكان.

في نهاية مقال طريقة عمل سلطة الكول سلو فقد عرضنا عليكم طريقة بسيطة ورائعة لعمل السلطة بنفس الطعم الذي نتذوقه بالمطاعم، كما عرضنا عليكم أهم الملاحظات التي يمكنك أن تقومين بها أثناء إعدادك للسلطة، وعليك الالتزام بتناولها دائمًا لما بها من فوائد وعناصر غذائية عظيمة الفائدة.