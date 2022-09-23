نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض الثلج.. ماسك النشا والريفو لبشرة ناصعة ومشرقة والنتيجة من اول استعمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد فئة كثيرة من الأشخاص الذي يعانون من مشاكل البشرة ومنها عدم بياض البشرة وكذلك عدم صفائها، وهذا الأمر جعلهم يتجهون إلى استخدام ماسك النشا والريفو، وذلك من أجل معالجة المشاكل التي تواجه البشرة وإزالة الشوائب وغيرها.

ماسك النشا والريفو

يوجد عديد من القواعد التي بإمكانك أن تحصل عليها عندما تقوم باستخدام ماسك النشا والريفو على البشرة وتستطيع أن تقوم بتحضير ذلك الماسك عن طريق الآتي:

المكونات:

معلقة من المسحوق الخاص بالريفو.

عدد ٢ معلقة من النشا كبيرة.

ماء ورد.

طريقة تحضير ماسك الأسبرين للبشرة

أحضر وعاء وأضف فيه معلقة مسحوق الريفو وعدد ٢ معلقة نشأ ويتم خلطهم جيدًا.

بعد ذلك يضاف ماء الورد على الخليط ويقلب بشكل جيد، وذلك من أجل أن تحصل على خليط متماسك.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، حتى يتم إزالة كافة الشوائب أو الأتربة المتواجدة عليها.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على البشرة وبشكل دائري يتم تحريكه.

ثم يترك على البشرة بعد ذلك ما يقرب من ٢٠ دقيقة ليجف.

بعد ذلك قومي بغسل الوجه حتى يتم تنظيفه.

بينما يتم تطبيق هذا الماسك لمدة ٣ مرات في الأسبوع.

كما بإمكانك أن تستخدمه من أجل التخلص من الرؤوس السوداء وما شابه ذلك.

ما فوائد ماسك النشا للبشرة

هناك عديد من فوائد ماسك النشرة للبشرة والتي تمثلت فيما يأتي:

يعمل ماسك النشا على تفتيح البشرة وتنعيمها.

كذلك يساعد الماسك في التخلص من الجلد الميت.

أيضًا يعمل على تفتيح البقع الداكنة التي توجد في البشرة، وذلك لأن النشا به فيتامين أ، حيث يساعد في تفتيح البقع الداكنة ويعمل على توحيد لون البشرة بطريقة سريعة جدًا.

يساعد في ترطيب الجلد، وذلك لأنه احتوى على عناصر منها B1, B2 وتلك العناصر تساعد في ترطيب الجلد وتعزز صحته.

يخفف تجاعيد البشرة، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج.

يرجع الغرض من استخدام ماسك النشا والريفو هو أن يجدوا حلول للمشاكل التي تعاني منها البشرة، وذلك بسبب كثرة استعمال المنتجات الكيميائية التي تؤثر بشكل جانبي على البشرة، ولكن تبين أن استخدام ذلك الماسك يخلص البشرة من الشوائب المتواجدة فيها وما إلى ذلك.