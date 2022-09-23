نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سريعة وهشة وقطنية.. طريقة عمل عجينة البيتزا الأصلية الإيطالية مثل المطاعم وودعي بيتزا الأمهات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن البيتزا من أكثر الأكلات السريعة المفضلة للكبار والأطفال تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل عجينة البيتزا لكي يتمكنوا من تحضيرها بألذ وأشهى طعم لها مثل التي تباع في المطاعم، وعلى الرغم من ان طريقة تحضيرها سهلة ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت إلا أن يصعب تحضيرها على بعض الأمهات.

طريقة عمل عجينة البيتزا

يوجد بعض الخطوات السهلة التي لابد من اتباعها لنجاح البيتزا والحصول على مذاق لذيذ ومميز.

المكونات

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من اللبن المجفف.

خميرة بيرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

ماء دافئ على حسب الحاجة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق والملح واللبن والزيت.

نضع الخميرة في كوب من الماء الدافئ ونضع عليها السكر ونتركها حتى تصل إلى مرحلة الفوران.

نضع الماء و الخميرة على الدقيق مع الاستمرار في العجن.

في حالة كانت العجينة بحاجة إلى الماء يتم وضع كميات قليلة بالتدريج حتى تصل العجينة إلى قوام متماسك.

تغطى العجينة وتوضع في مكان دافئ حتى تخمر جيدًا لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع حتى يتضاعف حجمها.

نحضر صينية البيتزا وندهنها بالزبدة أو الدقيق حتى لا تلتصق عجينة البيتزا بها.

نفرد عجينة البيتزا في الصينية جيدًا وتغطى وتترك حتى تخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

نبدأ بوضع حشوة البيتزا وذلك تكون على حسب الرغبة إما دجاج أو لحوم أو سي فود أو جبن.

نشغل الفرن قبل ادخال الصينية بحوالي 10 دقائق حتى يكون ساخن.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

تترك الصينية لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتخرج من الفرن وتكون جاهزة للتقديم.

تقدم البيتزا ساخنة مع الكاتشب والبطاطس المقلية.

في نهاية مقال طريقة عمل عجينة البيتزا يمكن تحضيرها بكل سهولة من خلال عدة خطوات بسيطة وتناولها كوجبة إفطار أو غداء أو عشاء، وموفرة للغاية لأنها لا تحتاج إلى مكونات غالية الثمن وذلك على العكس من التي تباع بالخارج.