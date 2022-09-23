نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة تحفة للانش بوكس.. البان كيك الكوري بالمقادير الأصلية أحلى إفطار سريع لأولادك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن البان كيك يعد من أشهر الأكلات التي يفضل تناولها الكثير من الناس وبالتحديد خلال وجبة الإفطار، فتتميز هذه الأكلة بالسهولة في تحضيرها، لكن تتبوأ محاولات الكثير من الناس في إعداد البان كيك الكوري بالمنزل، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالتفصيل داخل هذا المقال.

البان كيك الكوري

كي نصل إلى مذاق هذا النوع من البان كيك بكل سهولة، فيجب علينا الالتزام بالآتي ذكره:

المقادير

1صفار بيضة.

1 زلال بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله صفار البيض، وذلك مع خفقه جيدًا.

وبعدها نقوم بإضافة الفانيلا والزيت والحليب والدقيق إلى صفار البيض، وذلك مع خفق المكونات باستمرار، حتى نتأكد من حصولنا على خليط متجانس.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق آخر ونضع بداخله السكر وزلال البيض، وذلك مع خفقه بواسطة مضرب كهربائي، حتى نلاحظ أن الخليط قد كثف قوامه.

وبعدها نقوم بإضافة خليط زلال البيض إلى خليط صفار البيض، وذلك مع تقليبهما جيدًا، حتى نتأكد من حصولنا على خليط متجانس.

ومن بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم وعميقة بعض الشيء، ونضعها بها القليل من الزيت، ويتم وضعها على النار الهادئة.

ثم نقوم بأخذ كمية من خليط البان كيك بواسطة ملعقة كبيرة، ونضعها داخل المقلاة.

فيتم تغطية المقلاة وترك البان كيك حوالي 3 دقائق، ثم نقوم بتقليبها على الوجه الآخر لمدة 3 دقائق إضافيين، حتى يصير لونها ذهبي.

وبعدها نقوم بتكرار العملية، حتى نتخلص من كمية البان كيك.

ثم نقوم بتقديم البان كيك مع الشوكولاتة أو العسل بجانب الفواكه، وذلك الأمر متوقف على حسب الذوق الشخصي لكى فرد.

وفي الختام نكون قد كشفنا لكم عن طريقة بسيطة لإعداد البان كيك الكوري داخل المنزل بنفس طريقة أشهر المطاعم المتخصصة في عمله، فسيكون لدينا مذاق مميز للبان كيك من خلال الالتزام ببعض من الخطوات البسيطة التي قمنا بذكرها في السابق.