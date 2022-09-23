نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الكركم والفازلين لتفتيح البشرة سيجعلك كأنك ملكة جمال من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستخدم الكركم في تتبيل بعض المأكولات، كما يستخدم الفازلين في ترطيب البشرة والشعر، ولكن لم يقتصر استخدام هذين المكونان على ذلك فقط، بل يمكن من خلال الكركم والفازلين عمل ماسك ممتاز يساهم في تفتيح لون البشرة ويساعد أيضا على التخلص من التصبغات والبقع التي تظهر في الوجه وبشرة الجسم، حيث يساهم الكركم في إخفاء أي بقع أو تصبغات تظهر على البشرة، كما يساهم الفازلين في سرعة تفتيح لون البشرة وتنعيمها وزيادة جمالها الخارجي، ويعتبر الفازلين والكركم متوفران في معظم المنازل، لذا سوف ماسك غير مكلف، لذلك تفضل الفتيات والسيدات استخدامه ولكن يبحثن عن طريقة عمله والتي سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية.

طريقة عمل كريم الكركم والفازلين لتفتيح البشرة

عند اللجوء إلى استخدام ماسكات طبيعية لتفتيح لون البشرة تفضل معظم الفتيات والسيدات استخدام الماسكات الطبيعية التي تساعد في خصائصها على علاج مشاكل البشرة بمختلف أنواعها، لذلك فإن استخدام الكركم يساهم في علاج مشاكل حب الشباب والبقع الداكنة على البشرة، كما يحسن من توحيد لون البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة، والفازلين يساهم في ترطيب البشرة، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير ما يلي.

ملعقة من الكركم صغيرة.

1 ملعقة من الفازلين كبيرة.

طريقة تحضير كريم الكركم والفازلين لتفتيح البشرة

فوائد استخدام ماسك الكركم والفازلين للبشرة ممتازة، ويمكن من خلال استخدام هذا الماسك في وقت بسيط يتم توحيد لون بشرة الوجه والجسم لتصبح البشرة خالية من أي بقع ناتجة من ظهور حب الشباب أو الرؤوس السوداء، كما تساهم هذه الخلطة في علاج التهابات البشرة وحب الشباب، ويمكن تبيض البشرة من خلال استخدام هذا الماسك واتباع الآتي.