نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الكركم والفازلين لتفتيح البشرة سيجعلك كأنك ملكة جمال من أول استعمال في المقال التالي
عمر شويل - جدة يستخدم الكركم في تتبيل بعض المأكولات، كما يستخدم الفازلين في ترطيب البشرة والشعر، ولكن لم يقتصر استخدام هذين المكونان على ذلك فقط، بل يمكن من خلال الكركم والفازلين عمل ماسك ممتاز يساهم في تفتيح لون البشرة ويساعد أيضا على التخلص من التصبغات والبقع التي تظهر في الوجه وبشرة الجسم، حيث يساهم الكركم في إخفاء أي بقع أو تصبغات تظهر على البشرة، كما يساهم الفازلين في سرعة تفتيح لون البشرة وتنعيمها وزيادة جمالها الخارجي، ويعتبر الفازلين والكركم متوفران في معظم المنازل، لذا سوف ماسك غير مكلف، لذلك تفضل الفتيات والسيدات استخدامه ولكن يبحثن عن طريقة عمله والتي سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية.
طريقة عمل كريم الكركم والفازلين لتفتيح البشرة
عند اللجوء إلى استخدام ماسكات طبيعية لتفتيح لون البشرة تفضل معظم الفتيات والسيدات استخدام الماسكات الطبيعية التي تساعد في خصائصها على علاج مشاكل البشرة بمختلف أنواعها، لذلك فإن استخدام الكركم يساهم في علاج مشاكل حب الشباب والبقع الداكنة على البشرة، كما يحسن من توحيد لون البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة، والفازلين يساهم في ترطيب البشرة، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير ما يلي.
- ملعقة من الكركم صغيرة.
- 1 ملعقة من الفازلين كبيرة.
طريقة تحضير كريم الكركم والفازلين لتفتيح البشرة
فوائد استخدام ماسك الكركم والفازلين للبشرة ممتازة، ويمكن من خلال استخدام هذا الماسك في وقت بسيط يتم توحيد لون بشرة الوجه والجسم لتصبح البشرة خالية من أي بقع ناتجة من ظهور حب الشباب أو الرؤوس السوداء، كما تساهم هذه الخلطة في علاج التهابات البشرة وحب الشباب، ويمكن تبيض البشرة من خلال استخدام هذا الماسك واتباع الآتي.
- أولا نحتاج إلى توفير وعاء يتم وضع فيه الكركم والفازلين.
- يتم تقليب المكونين بملعقة خشبية.
- بعدها يتم فرد هذا الماسك على البشرة في المكان المراد تفتيح لونه.
- اتركي هذا الماسك لمدة ثلث ساعة على البشرة.
- بعد انتهاء الوقت احضري مناديل ورقية مبللة بالماء لإزالة بقايا الماسك من على البشرة.
- يمكن تكرار استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كريم الكركم والفازلين لتفتيح البشرة سيجعلك كأنك ملكة جمال من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.