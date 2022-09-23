نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سريعة ولذيذة.. طريقة السوفليه بالشيكولاتة لعشاق الحلوى الفرنسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما تبحث ربات البيوت عن حلى سهل وسريع الإعداد داخل المنزل، سنخبركِ اليوم عن حلى السوفليه السهل لنزيل عنكِ هذه الحيرة، والذي يعشق تناوله الكثير من الناس، لكن يفشل في إعداده بنفس طريقة الحلواني، وبناء على ذلك الأمر سنقوم بعرض طريقة سوفليه فرنسي على أصوله داخل هذا المقال بشكل مفصل. طريقة سوفليه كي نصل إلى مذاق السوفليه بالصورة الناجحة، فعلينا الالتزام بالآتي: المقادير ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة، ويمكن استبدالها بالحليب.

2 صفار بيض.

2 بياض بيض.

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة المفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

رشة بسيطة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من السكر. خطوات التحضير في بداية الأمر نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 190 درجة.

وعلى الجانب الآخر نقوم بدهن القوالب المخصصة للسوفليه بالزبدة، ويفضل وضع رشة من الكاكاو بها.

وعلى الجانب الآخر نقوم بدهن القوالب المخصصة للسوفليه بالزبدة، ويفضل وضع رشة من الكاكاو بها. ثم نقوم بإذابة الشوكولاتة مع الزبدة داخل حمام مائي ساخن، أو في اللبن الحليب وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتأكد من ذوبان الشوكولاتة.

وبعد أن نقوم برفع الشوكولاتة من على الحمام المائي، فهنا نقوم بإضافة الفانيليا لها.

ثم تأتي خطوة وضع صفار البيض بشكل تدريجي إلى خليط الشوكولاتة، وذلك مع الاستمرار في التقليب، حتى نتأكد من تمام تجانس المكونات معًا.

وبعدها نقوم بخفق بياض البيض مع رشة الملح والليمون جيدًا، حتى نلاحظ تفاقم حجم الخليط.

ثم نقوم بوضع خليط بياض البيض بصورة تدريجية إلى خليط الشوكولاتة، وذلك مع التقليب بواسطة استعمال ملعقة خشبية. ومن بعدها نقوم بوضع الخليط داخل القوالب المدهونة.

فيجب ألا يتم ملئ القوالب بالكامل. ثم نقوم بإدخال القوالب الفرن المشتعل لفترة تتراوح ما بين ال20 دقيقة إلى 40 دقيقة.

وبعد أن نتأكد من نضج السوفليه، فهنا يكون جاهز للتقديم مع القليل من الشوكولاتة السائلة. وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم أفضل طريقة سوفليه داخل المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وبذلك سيكون لديها حلى سريع ولذيذ من الممكن إعداده داخل المنزل في حال ضيق الوقت، وهذا ما كان يشغل أذهان الكثير من الناس بصورة لافتة للنظر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سريعة ولذيذة.. طريقة السوفليه بالشيكولاتة لعشاق الحلوى الفرنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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