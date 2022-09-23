نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكل أسرار جدتي.. طريقة ورق العنب الأصلية بتاع زمان اتبعي هذه النصائح السحرية لفرق رهيب في الطعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر محشي ورق العنب من أشهر الأكلات المصرية والتي يعشق تناولها معظم الناس، لكن من الصعب أن يعدها الكثير من الناس، حيث تعد من الأكلات التي لديها طريقة معينة، كي يتم الوصول إلى المذاق الشهير لورق العنب الخاص بإعداده أشهر المطاعم، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أسهل طريقة ورق العنب من السهل إعدادها داخل المنزل.

طريقة ورق العنب

كي نصل إلى مذاق محشي ورق العنب الرائع والمميز، فعلينا الالتزام بكافة الأمور التي سنذكرها بالصورة التالية:

المقادير

كيلو جرام من الأرز المصري المغسول جيدًا.

نصف كيلو جرام من ورق العنب.

كوب من الشبت المفروم.

كوبان من صلصة البندورة.

حبة بصل كبيرة مفرومة.

كوب من الكزبرة المفرومة.

أربعة أكواب من مرق الخضار.

حبتان من البطاطس المقطعة شرائح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

عصير حبة ليمون حامض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوبان من صلصة الطماطم.

كوب من البقدونس المفروم.

ثمانية أكواب من الماء.

خطوات التحضير

أولًا نقوم بغلي الماء داخل وعاء عميق على نار متوسطة، ونضيف بداخل الماء عصير الليمون.

ثم نقوم بوضع ورق العنب داخل الماء المغلي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت داخل وعاء على النار مع البصل، وذلك مع تقليب البصل جيدًا، حتى يذبل تمامًا.

ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم والبقدونس والشبت والنعناع والفلفل الأسود والملح، وذلك مع التقليب.

وبعدها نقوم بإضافة الأرز، وذلك مع الاستمرار في تقليب تلك المكونات، حتى تمام تجانسهم.

ثم نقوم بإخراج ورق العنب بعد وضعه داخل الماء المغلي.

ويترك ورق العنب بعض الشيء حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بوضع الحشو داخل كل لفة من ورق العنب، ويتم إغلاق الأطراف على شكل أسطوانة.

ونقوم بعدها بوضع البطاطس داخل الوعاء ويتم رص ورق العنب.

ونضيف مرق الخضار داخل وعاء ورق العنب، ونضع فوق الوعاء إناء، حتى لا يتم فك ورق العنب.

ثم نقوم بوضع على النار، حتى ينضج تمامًا، وبذلك سيكون لدينا أفضل مذاق لورق العنب.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم أسهل طريقة ورق العنب داخل المنزل بنفس طريقة أشهر المطاعم، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لصعوبة إعداد ورق العنب داخل المنزل، وهذا مرتبط بالالتزام بكافة الأمور التي قمنا بتوضيحها في السابق.