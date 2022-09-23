نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليه تشتريه غالي.. طريقة عمل الزبادي اليوناني بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبادي اليوناني نقدمها لحضراتكم من خلال مقالنا اليوم خطوة بخطوة، ولمن لا يعرفه هو زبادي مصفى يتسم بسماكته العالية عن الزبادي العادي، فهو منتشر بقوة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية حيث يتم إعداده بواسطة الحليب الخاص بالبقر ولكن خالي الدسم أو ربما منخفض الدسم خاصة في دولة أيسلندا، وقد انتشر بقوة خلال السنوات الأخيرة بالدول العربية لما له من فوائد للجسم والمناعة ولكن يتم بيعها بأسعار مبالغ فيها، لكن يمكن الحصول عليه بتكلفة قليلة من خلال إعداده بالمنزل خاصة وأنه لا يحتاج إلى مكونات كثيرة، كما سنتعرف على مكونات وخطوات آيس كريم الزبادي اليوناني اللذيذ.

طريقة الزبادي اليوناني

حت يتم تحضير الزبادي اليوناني في المنزل لابد من توافر المكونات التالية قبل البدء في عمله:

أربع أكواب من الحليب كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي كامل الدسم.

قطعة من قماش الشاش.

طريقة تحضيره:

يتم وضع الحليب في إناء ثم وضعه فوق النار وتركه حتى مرحلة الغليان.

يتم غلق النار وتغطيته وتركه لمدة ساعة تقريباً حتى يبرد.

يتم إضافة الزبادي بالتدريج مع التقليب المستمر.

يتم سكب الخليط في وعاء عميق وباستخدام المضرب اليدوي يتم خفقه.

يتم سكبه في وعاء أخر ليتم إدخاله إلى فرن سابق تسخينه.

بعد مرور ربع ساعة يتم وضع الزبادي في مصفاه و تركه بالثلاجة حتى يتصفى تماماً.

يتم سكبه بعد ذلك في الأواني الخاصة بالزبادي والاحتفاظ به داخل الثلاجة.

طريقة عمل ايس كريم بطعم الزبادي اليوناني

يُلزم لتحضير الأيس كريم عدد من المكونات نقوم بذكرها في النقاط التالية:

واحد كوب من الفراولة المثلجة.

واحد كوب من التوت المثلج.

عدد واحد تفاحة.

واحد كوب من الزبادي اليوناني ( السابق تحضيره).

ثلاث تمرات من النوع السكري.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض.

واحد كوب من الحليب.

ليمونة واحدة.

طريقة عمل آيس كريم