نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا والليمون لبياض رهيب وتقشير عميق لطبقات الجلد الميت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من الفتيات والنساء عن طريقة عمل دلكة النشا والليمون، باعتبارها إحدى الخلطات السحرية التي تضمن الحصول على نتائج مميزة لذا ينصح خبراء العناية بالبشرة باتباعها مرة واحدة في الأسبوع لمدة ثلاثة شهر وستلاحظين اختفاء التصبغات الجلدية تمامًا، وتجديد خلايا البشرة وترطيبها، إضافة إلى دورها في تأخير نمو الشعر.

دلكة النشا والليمون

هي إحدى الخلطات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة والتخلص من مشكلة التصبغات الجلدية بشكل نهائي، بمكونات اقتصادية سهلة وخطوات بسيطة، تتمثل في التالي:

المكونات

ملعقة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

لبن بودرة بمقدار ملعقة واحدة.

عدد 2 حبة ليمون.

قطرات من ماء الورد.

القليل من بشر الصابون.

زيت جونسون.

كوب من الماء.

دلكة النشا لتبييض الجسم

نضع كوب من الماء في وعاء عميق على النار، ثم يضاف إليها قطع الليمون المقطعة صغيرًا، يترك على نار متوسطة حتى ينضج الليمون تمامًا.

يفضل وضع خليط الليمون في الخلاط الكهربائي، ثم يصفى الخليط بمصفاة ضيقة الثقوب، لضمان الحصول على عصير ليمون صافي خالي من التكتلات.

يترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم نضيف مقدار النشا مع التقليب المستمر لضمان خلط المكونات مع بعضها جيدًا.

إضافة دقيق الأرز في هذه المرحلة ونقلب جيدًا، ثم يضاف مقدار كل من اللبن البودرة وماء الورد مع التقليب جيدًا.

نرفع المزيج على النار لمدة دقيقتين فقط لضمان الحصول على مزيج كريمي ناعم سهل الفرد.

ينبغي أن يغسل الجسم بالماء الدافئ أولًا لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الدلكة المميزة.

نوزع الدلكة على الجسم بالكامل، مع التركيز على المناطق الغامقة، وتترك لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا.

الخطوة الأساسية تكمن في فرك الدلكة من على الجسم باستخدام لوفة ويفضل أن تكون لوفة مغربية.

غسل الجسم بالماء الفاتر أولًا ثم الماء البارد للتأكد من غلق المسام.

ترطيب الجسم خطوة أساسية في هذه الوصفة، لذا يفضل استخدام القليل من زيت جونسون للأطفال.

وبهذا يكون قد تم التعرف على دلكة النشا والليمون حيث تم التطرق إلى كافة المكونات والخطوات الأساسية التي تضمن الحصول على نتائج باهرة مع توضيح الطريقة الصحيحة لتطبيقها على الجسم لضمان الوصول إلى النتيجة المرجوة.