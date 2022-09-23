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عمر شويل - جدة قناع ياباني سهل التحضير لتبييض الوجه والتخلص من البقع بدون أضرار، يعد اسمرار البشرة وانطفاء نضارتها من أبرز المشاكل التي قد تواجهنا عند الخروج من فترة فصل الصيف، فكثرة التعرض للشمس والرطوبة العالية دائما ما تؤثر بالسلب على نضارة البشرة، وكثيراً ما يتسبب ذلك في تعرض لون البشرة للاسمرار. نقدم لكم اليوم واحد من الأقنعة المنزلية ذات المفعول الرائع لتفتيح لون البشرة وزيادة نضارتها، يعتمد هذا القناع على 3 مكونات فقط هي الحليب والبطاطس بالاضافة إلى قطعة صغيرة من صابون دوف، بحيث يمكننا صنع قناع رائع يمحو آثار الصيف السيئة عن بشرتك.

قناع ياباني سهل التحضير لتبييض الوجه

يتكون القناع من العناصر الطبيعية التالية:

ثمرة من البطاطس الطازجة.

كوب من الحليب السائل

قطعة من صابون دوڤ المخصصة لترطيب البشرة.

في الخطوة الأولى نأخذ حبة البطاطس ونزيل منها قشرتها الخارجية ثم نقطعها إلى قطع صغيرة ونقوم بطحنها في محضر الطعام، بعد ذلك نضعها في قدر مخصص للطبخ ونضف إليها الحليب ثم نخلط جيداً ونضع القدر على نار هادئة، نحرك الخليط بإستمرار حتى يتم طهي البطاطس جيداً. وفي الخطوة الثانية من تحضير القناع ومن ناحية أخرى نأخذ قطعة الصابون ونبشرها باستخدام مبشرة، نبشر الصابون حتى نحصل على مقدار 3 ملاعق كبيرة تقريباً.

بعد أن تنضج البطاطس نلاحظ تكون خليط سميك قوامه مثل قوام المعجون تقريباً، في هذه الأثناء نرفع القدر عن النار ونضف الصابون المبشور ثم نخلط جيداً حتى يذوب الصابون. يمكننا الاستعانة في الخطة السابقة بالخلاط الكهربائي لمزج خليط البطاطس مع مبشور الصابون جيداً حتى نحصل على خليط كريمي.

تفتيح لون البشرة طبيعياً

يمكننا إضافة القليل من نشا الذرة وعصير الليمون إلى الخليط ونخلط جيداً حتى يتجانس الخليط، نطبق الخليط على بشرة نظيفة ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، وبعدها مباشرة سنحصل على نتيجة مدهشة سنحصل على بشرة بيضاء خالية من البقع والتصبغات، وللحصول على أفضل النتائج نكرر استخدام هذا القناع مرتين في الأسبوع والكمية المتبقية من الخليط نحتفظ بها في علبة نظيفة ونخزنها في الثلاجة.