نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديدان في سلة المهملات صب ملعقة من هذا المكون ولن تراهم مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنت لا تدرك أن سلة المهملات مليئة بالكائنات الحية الدقيقة تكاد تكون البكتيريا غير مرئية للعين المجردة، لكن الأسوأ بالتأكيد هو الديدان فهي لا ترى نفسها فحسب، بل تتكاثر بشكل دوار إذا وجدت نفسك تواجه غزو الديدان في علب القمامة الخاصة بك ، فمن المهم أن تتصرف بسرعة لحسن الحظ ، هناك حيل مضمونة لإصلاح المشكلة. هنا طريقة سهلة وغير مكلفة قبل كل شيء، من المهم تنظيفه بانتظام، مرة أو مرتين في الأسبوع، لتجنب تراكم بقايا الطعام بمجرد تنظيفها تمامًا ، اترك سلة المهملات تجف بشكل صحيح قبل تطبيق طريقتنا المضمونة ضد ظهور الديدان إنها مادة قوية وسهلة الذوبان تعمل كحل نهائي لهذه المشكلة الشائعة.

ملح الطعام للقضاء علي ديدان سلة المهملات

نحن بالطبع نتحدث عن ملح الطعام! صب كثيرا، وذلك لخلق طبقة سميكة ثم تخلص من كيس القمامة كالمعتاد. خصوصية الملح هو أنه يمتص جميع السوائل التي تتسرب من الكيس وبالتالي يمنع تحلل النفايات مما يؤدي إلى ظهور الديدان بفضل هذه الحيلة، يمكن أن تكون سلة المهملات نظيفة دائمًا، عليك صب ملعقة من ملح الطعام في سلة المهملات لمنع الدود.

نصائح ضد الروائح الكريهة في سلة المهملات

خل: يشتهر الخل الأبيض بكونه منظفًا رائعًا، وهو حليف قيم في تحييد الروائح الكريهة المنبعثة من سلة المهملات امزج بعضها بالماء في زجاجة رذاذ ورش الجدران الداخلية لصندوق القمامة لإزالة أي بكتيريا متبقية.

حامض الستريك مثل الخل غالبًا ما يتم تطبيق هذا المنتج لتبسيط المهام المنزلية المختلفة إذا كنت ترغب في التخلص من الروائح الكريهة ، استخدمها بنفس طريقة الخل. على سبيل المكافأة ، رائحته أقل نفاذة.

الجير:هل تستخدمه غالبًا في الحديقة لرعاية نباتاتك؟ اعلم أن الجير فعال أيضًا في طرد الروائح الكريهة التي تفلت من سلة المهملات لحماية نفسك، ارتدِ القفازات ثم رش الجزء الداخلي من الدلو.

العناية بسلة المهملات