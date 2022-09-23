نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لألم و التهاب الحلق افضل العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من التهاب الحلق بسرعة، والذي يصيب العديد من افراد الاسرة، سنشارك بعضًا من أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف التهاب الحلق، يمكن أن تكون الغرغرة باستخدام المياه المالحة وكذلك شرب السوائل الدافئة وشرب شاي الأعشاب على تهدئة التهاب الحلق يمكن أن يساعد استخدام المرطب أيضًا في الحفاظ على رطوبة حلقك إذا استمر التهاب الحلق لديك لأكثر من أسبوع، أو إذا كنت تعاني من حمى أو صعوبة في البلع أو ألم شديد ، فمن المهم أن ترى الطبيب.

العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق

يزداد عدد المصابين بالأنفلونزا ونزلات البرد والسعال يومًا بعد يوم خلال هذا الوقت من العام ، كما هو معتاد في الأمراض الموسمية التي تصبح أكثر نشاطًا مع التغيرات في المواسم وانخفاض درجات الحرارة، من اهم العلاجات الطبيعية للحلق.

الغرغرة بالماء المالح.

يمكن للغرغرة بالماء الدافئ والملح أن تساعد في تقليل التورم والألم في الحلق. يمكن أن يساعد أيضًا في تكسير أي مخاط يسبب التهاب الحلق ولعمل غرغرة بالمياه المالحة ، اخلطي ملعقة صغيرة من الملح مع 8 أونصات من الماء الدافئ. تغرغر بالمزيج لمدة 30 ثانية ثم ابصقه ويمكنك القيام بذلك عدة مرات في اليوم حسب الحاجة.

شرب سوائل دافئة.

يمكن أن يساعد شرب السوائل الدافئة في تهدئة حلقك وتسريع الشفاء. يمكن أن تساعد السوائل الدافئة أيضًا على تليين المخاط بحيث يسهل طرده من جسمك.

تتضمن بعض الخيارات الجيدة ما يلي:

الشاي (شاي الأعشاب يمكن أن يكون مهدئًا بشكل خاص)

العسل الدافئ وماء الليمون

تجنب الكافيين والكحول ، لأنهما قد يجففاك ويزيدان الأعراض سوءًا.

إذا استمر التهاب الحلق أكثر من أسبوع.

إذا كنت تعاني من التهاب الحلق لأكثر من أسبوع، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب العدوى الفيروسية أو الحساسية هي السبب الأكثر ترجيحًا، ولكنها قد تكون أيضًا شيئًا أكثر خطورة ، مثل التهاب الحلق.

إذا كنت تعاني من الحمى.

إذا كان التهاب الحلق مصحوبًا بالحمى، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود عدوى بكتيرية مثل التهاب الحلق يجب أن ترى الطبيب في أسرع وقت ممكن ، حيث يمكن أن يؤدي التهاب الحلق إلى مضاعفات خطيرة إذا تركت دون علاج.

إذا كان لديك صعوبة في البلع.

تعد صعوبة البلع علامة أخرى محتملة على الإصابة بالتهاب الحلق العقدي إذا كنت تواجه مشكلة في ابتلاع السوائل أو المواد الصلبة ، فمن الأفضل توخي الحذر واستشارة الطبيب على الفور.

إذا كان لديك ألم شديد.

يعد الألم الشديد علامة تحذير أخرى على أن شيئًا أكثر خطورة قد يحدث من مجرد التهاب بسيط في الحلق. إذا كانت مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مفيدة وكان التهاب الحلق يجعل من الصعب عليك النوم أو تناول الطعام ، فحدد موعدًا مع طبيبك.