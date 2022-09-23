تخزن لمدة سنة كاملة طريقة تخزين المانجه في الفريز سنة كاملة وكانها لسه طازة

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عمر شويل - جدة تعتبر المانجو من ألذ ثمار الصيف وأكثرها انتعاشًا ، ومثالية للطقس الصيفي وموجات الحرارة الحارة ، لذلك نجد أن معظم ربات البيوت يبحثن عن طرق لتخزين المانجو حتى يتمكنوا من الاستمتاع بتناولها طوال الأشهر الممتعة. سنة أو بالضغط عليها والاستمتاع بطعم عصيرها الرائع الذي يحظى بشعبية كبيرة في جميع الفئات ، الكبار والصغار ، نعرض لكم في هذا المقال طرق عديدة لتخزين المانجو مع الحفاظ على لمعانها ، يمكن للطعم والنكهة واللون تستخدم في صنع أنواع مختلفة من الحلوى.

طريقة تخزين المانجه في الفريزر سنه كاملة

طريقة تخزين المانجه شرائح :

قومي بغسل وتقشير المانجه ، ثم قطعيها الي شرائح ثم ترص في صينية نظيفة ثم تغطي بقماشة او ورق زبدة لامتصاص الرطوبة ، ثم نتركها مدة نصف ساعة حتى تدخل الشرائح مع بعضها، ثم ندخلها في الفريزر مدة من ساعتين الي ثلاث ساعات ، ثم نخرج الصينية من الفريزر ونخرج الشرائح ونضعها في كيس محكم الغلق وتخزن بالفريزر

طريقة تخزين المانجة بالمكعبات

نقوم بااحضار المانجه ومن ثم تقشر وتقطع مكعبات ، ثم ترص في صينية بطريقة متباعده حتى لا تلتصق ببعضها ، ثم تحفظ في الفريزر لمدة ثلاث ساعات ومن ثم تخرج الصينية من الفريزر وترص المكعبات في اكياس التخزين، ثم تخزن في الفريزر حتى تستخدم مرة اخرى

طريقة سهلة لتخزين المانجه مهروسة

قومي بغسل وتقشير وتقطيع المانجه والتي يفضل ان تكون ناضجه ، ثم قومي بوضع المانجه التي تم تقطيعها في الكبة بدون ماء فقط قومي بااضافة من ملعقة الي ملعقتين من السكر لكل واحده من المانجه ، ثم اخفقيها جيدا واتركيها تأخذ درجة حرارة الغرفة ، ثم اسكبي المانجه المطحونة في اوعية للتخزين او اكياس وهذا حسب الرغبة وحسب ما تفضلون ، والتي يمكن تقسيم المانجه الي كمية معروفة لعدد العائلة في العصير او الوصفات ، ولابد ان تكون محكمة الغلق لعدم دخول هواء يجعل لونها يتغير ، ثم تخزن اوعية المانجو في الفريزر ، حتى تستخدم من جديد مرة اخرى وهي بااخراجها مدة معينة حتى يفك الثلج .