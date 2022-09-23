نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيك البارد السريع بحشوات شهية وبدون فرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكيكة تعتبر من أسهل الحلويات التي يمكن لأي شخص أن يحضرها بأي كميات بمقادير متساوية ومظبوطة ستحصلين قوام وطعم مظبوط، مقادير الكيكة معروفة دقيق وبيض وحليب وسكر حسب رغبتك وزبده أو زيت، وكثير من الأوقات لا يتوافر أي منهم بمطبخ، ولكن ترغبين في تناولها وخاصا بأوقت متأخرة من الليل، فتبحيثن عن حلي أخري سريعه التحضير تحمل نفس مذاق الكيك.

طريقة عمل الكيك البارد السريع بحشوات شهية وبدون فرن

عاداتا الأطفال يعشقون تناول الكيكة وخاصة الجاهزة التي تحمل صوصات عديدة، ومع العلم قد ذكرنا لكم من خلال مطبخ ثقفني طريقة عمل الصوصات الحلوة التي يمكنك أستخدمها بطرق عديدة ومختلفة والصوصات الحارة الشهيرة التي تقدمها المطاعم الشهيرة، تابعي معانا من خلال السطور التاليه سوف نقدم لكم طريقين مختلفتين في تحضير الكيك البارد السريع.

طريقة عمل كيك البارد بالتونكيز

المقادير

2 علبة كيكة توينكيز فانيلا وشوكولاتة.

ربع كيلو كريم شانية خام.

كوب سكر ناعم مطحون.

ماء مثلج أو حليب سائل للخفق حسب المتوفر لديكي.

شوكيت شبيس.

قالب كيك مناسب.

طريقة التحضير

افرغي محتويات عبوات الكيك، ثم ضعي الكريم شانتيه والسكر البودرة في وعاء عميق.

ضيفي بالتدريج الماء المثلج مع الخفق المستمر بالمضرب الكهربائي عندما تحصلين علي قوام سميك.

ضعي الشوكيلت شيبس في الكريم شانتيه وقلبه

رصي قطع الكيك بالصينية بالتساوي، ثم ضعي الكريم شانيه المخلوط بالشوكليت شيبس.

ساوى الكريم شانيه بأسبتيولا، ثم ضعي طبقة أخرى من كيك التوينكز.

ضعي أخر طبقة من الكريم شانيه وضعي الصينية بالثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك.

قطعيها عند التقديم وقدمي بجانبها ألذ المشروبات والعصائر.

طريقة عمل كيك البارد من البسكوت

المقادير

2 علبة بسكوت سادة .

أربع أكواب من الحليب.

خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو للتزين.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير