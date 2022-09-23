- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيك البارد السريع بحشوات شهية وبدون فرن في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكيكة تعتبر من أسهل الحلويات التي يمكن لأي شخص أن يحضرها بأي كميات بمقادير متساوية ومظبوطة ستحصلين قوام وطعم مظبوط، مقادير الكيكة معروفة دقيق وبيض وحليب وسكر حسب رغبتك وزبده أو زيت، وكثير من الأوقات لا يتوافر أي منهم بمطبخ، ولكن ترغبين في تناولها وخاصا بأوقت متأخرة من الليل، فتبحيثن عن حلي أخري سريعه التحضير تحمل نفس مذاق الكيك.
طريقة عمل الكيك البارد السريع بحشوات شهية وبدون فرن
عاداتا الأطفال يعشقون تناول الكيكة وخاصة الجاهزة التي تحمل صوصات عديدة، ومع العلم قد ذكرنا لكم من خلال مطبخ ثقفني طريقة عمل الصوصات الحلوة التي يمكنك أستخدمها بطرق عديدة ومختلفة والصوصات الحارة الشهيرة التي تقدمها المطاعم الشهيرة، تابعي معانا من خلال السطور التاليه سوف نقدم لكم طريقين مختلفتين في تحضير الكيك البارد السريع.
طريقة عمل كيك البارد بالتونكيز
المقادير
- 2 علبة كيكة توينكيز فانيلا وشوكولاتة.
- ربع كيلو كريم شانية خام.
- كوب سكر ناعم مطحون.
- ماء مثلج أو حليب سائل للخفق حسب المتوفر لديكي.
- شوكيت شبيس.
- قالب كيك مناسب.
طريقة التحضير
- افرغي محتويات عبوات الكيك، ثم ضعي الكريم شانتيه والسكر البودرة في وعاء عميق.
- ضيفي بالتدريج الماء المثلج مع الخفق المستمر بالمضرب الكهربائي عندما تحصلين علي قوام سميك.
- ضعي الشوكيلت شيبس في الكريم شانتيه وقلبه
- رصي قطع الكيك بالصينية بالتساوي، ثم ضعي الكريم شانيه المخلوط بالشوكليت شيبس.
- ساوى الكريم شانيه بأسبتيولا، ثم ضعي طبقة أخرى من كيك التوينكز.
- ضعي أخر طبقة من الكريم شانيه وضعي الصينية بالثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك.
- قطعيها عند التقديم وقدمي بجانبها ألذ المشروبات والعصائر.
طريقة عمل كيك البارد من البسكوت
المقادير
- 2 علبة بسكوت سادة.
- أربع أكواب من الحليب.
- خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو للتزين.
- ملعقة كبيرة من النوتيلا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
طريقة التحضير
- في وعاء عميق نضع الحليب و الكاكاو ، ثم نخفق بالخفاقة اليدوية حتى تمتزج المكونات جيدا .
- نضع المكونات الحليب على النار حتى يسخن، ثم نضيف النوتيلا و الزبدة و نحرك جيدا حتى تمتزج النوتيلا مع بقية المكونات و تذوب الزبدة تماما ونحصل على خليط كريمي .
- نرتب طبقة من البسكويت في صينية ونضع طبقة من الخليط الكريمي، ثم طبقة من البسكويت ثم طبقة من الخليط الكريمي و نكرر العملية حتى تنتهي الكمية .
- نضع كيك البسكويت في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر حتى تبرد الطبقات وتتماسك .
- نخرج الكيك من الثلاجة و نزينه ببودرة الشوكولاته أو جوز الهند ، ثم نقطعه ونقدمه مع كوب من القهوة أو العصير حسب الرغبة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكيك البارد السريع بحشوات شهية وبدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.