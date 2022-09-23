نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا الطاسة السائلة بدون فرن في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع عن طريقة عمل بيتزا الطاسة السائلة بدون فرن لأن خطواتها سهلة وسريعة وغير مكلفة وبطعم الجاهزة، فمن المعروف أن البيتزا تأخذ وقت طويل في صنعها، ولكن بيتزا الطاسة تعتبر من أسرع وأسهل الوصفات التي تحضر في دقائق بدون استخدام الفرن، وتعطي نتيجة مذهلة في الطعم، ويمكن تحضيرها في المنزل بأي مكونات متوفرة، ويتم تحضيرها في أقل وقت بدون أن تحتاج إلى خميرة.

طريقة عمل بيتزا الطاسة السائلة

الكثير من الأطفال وكذلك الكبار يحبون تناول البيتزا فهي أكله خفيفة وسريعة التحضير لذلك قمنا باحذار طريقة جديدة لعمل البيتزا في المنزل بدون فرن في 10 دقائق فقط وبدون تكاليف

لعمل بيتزا الطاسة السائلة يجب تحضير بعض المكونات الخاصة بها، ومنها:

كوب من الدقيق.

ربع كوب زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

2 ملعقة زيت.

جبنة موتزاريلا

قطع سوسيس، ومشروم، وفلفل أخضر.

زيتون حلقات.

ماء للعجن.

طريقة تحضير صلصة البيتزا

يتم تحضير صلصة البيتزا لوضعها على البيتزا اثناء التحضير باستخدام المكونات التالية:

ملعقة زيت.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ربع كوب كاتشب .

معلقة زعتر.

يتم خلط الكاتشب مع الصلصة ويترك جانباً، وفي إناء على النار يتم وضع ملعقة الزيت وعليها الخليط السابق، ثم يضاف بودرة الثوم، وملعقة الزعتر.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة

بعد تحضير المكونات، هناك طريقة خاصة لتحضير عجينة البيتزا في المنزل بدون فرن في 10 دقائق فقط وهي كالتالي :