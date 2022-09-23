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عمر شويل - جدة طريقة عمل الناجتس بطعم الجاهز وألذ بالمنزل للشيف نادية السيد، مع أقتراب حلول المدارس تهتم الأم بتحضر اللانش بوكس الخاص بأطفالها والبعض يفضل التنوع بين الوجبات وأضاف البروتين مره على مدار الأسبوع، فيعشق الأطفال تناول الدجاج بجميع أجزاءه أذا أعد بطريقة المطاعم الجاهز.

طريقة عمل الناجتس بطعم الجاهز وألذ

الناجتس طريقة تحضير سهلة وبسيطة يمكنك أعدادها بأي وقت وتعتبر من الأكلات المنقظه عندما يأتون لكي ضيوف على غفلة، مكوناتها متوفرة بكل منزل، وتعلم من خلال مطبخ ثقفني سر تحضريها بطريقة المطاعم والمحلات الكبرى، وفي مقالات سابقه قدمنا لكم طرق مختلفة في أعداد وتحضير أجزاء الدجاج، مثل الأجنحة الشهية التي يتهافت عليها الصغار، الكبد والقوانص، الدبابيس، وخلافه كما يمكنك تقديم البطاطس المقرمشة أو أي نوع مكرونة تفضليه مثل الأسباجتي بالصوص الأحمر، أو المحمره فأليكم الطريق في السطور التالية.

طريقة عمل الناجتس المكونات

نصف كيلو صدور دجاج مفروم.

نصف كيلو أوراك دجاج مفروم.

ملعقتان كبار حليب بودره (حسب الرغبة ويمكن الإستغناء عنهم).

ملعقتان كبار نشا.

علبه فيجيتار خلطه الدجاج المقلى أو أى نوع (90 جرام) لتغطيه الدجاج على طريقه ماكدونالدز

طبقات التغليف الأولى

كوب دقيق.

ملعقتين نشا.

ملعقتين كبار خلطه المتبقيه من علبه فيجيتار.

ملح.

فلفل أبيض.

قطاعات.

الطبقه الثانيه للتغليف

كوب الاربع دقيق.

نصف كوب نشا.

ملعقه وربع صغيره بيكنج بودر.

ربع ملعقه صغيره بيكاربوناتو.

كوب ماء بارد.

بيضتان.

ملح.

لتغطيه الدجاج على طريقه المصانع (المجمد الجاهز)

كورن فلكس مطحون خشن أو بقسماط مطحون (خبز مطحون)

طريقة التحضير