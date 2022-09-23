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عمر شويل - جدة طريقة عمل الناجتس بطعم الجاهز وألذ بالمنزل للشيف نادية السيد، مع أقتراب حلول المدارس تهتم الأم بتحضر اللانش بوكس الخاص بأطفالها والبعض يفضل التنوع بين الوجبات وأضاف البروتين مره على مدار الأسبوع، فيعشق الأطفال تناول الدجاج بجميع أجزاءه أذا أعد بطريقة المطاعم الجاهز.
طريقة عمل الناجتس بطعم الجاهز وألذ
الناجتس طريقة تحضير سهلة وبسيطة يمكنك أعدادها بأي وقت وتعتبر من الأكلات المنقظه عندما يأتون لكي ضيوف على غفلة، مكوناتها متوفرة بكل منزل، وتعلم من خلال مطبخ ثقفني سر تحضريها بطريقة المطاعم والمحلات الكبرى، وفي مقالات سابقه قدمنا لكم طرق مختلفة في أعداد وتحضير أجزاء الدجاج، مثل الأجنحة الشهية التي يتهافت عليها الصغار، الكبد والقوانص، الدبابيس، وخلافه كما يمكنك تقديم البطاطس المقرمشة أو أي نوع مكرونة تفضليه مثل الأسباجتي بالصوص الأحمر، أو المحمره فأليكم الطريق في السطور التالية.
طريقة عمل الناجتسالمكونات
- نصف كيلو صدور دجاج مفروم.
- نصف كيلو أوراك دجاج مفروم.
- ملعقتان كبار حليب بودره (حسب الرغبة ويمكن الإستغناء عنهم).
- ملعقتان كبار نشا.
- علبه فيجيتار خلطه الدجاج المقلى أو أى نوع (90 جرام) لتغطيه الدجاج على طريقه ماكدونالدز
طبقات التغليف الأولى
- كوب دقيق.
- ملعقتين نشا.
- ملعقتين كبار خلطه المتبقيه من علبه فيجيتار.
- ملح.
- فلفل أبيض.
- قطاعات.
الطبقه الثانيه للتغليف
- كوب الاربع دقيق.
- نصف كوب نشا.
- ملعقه وربع صغيره بيكنج بودر.
- ربع ملعقه صغيره بيكاربوناتو.
- كوب ماء بارد.
- بيضتان.
- ملح.
لتغطيه الدجاج على طريقه المصانع (المجمد الجاهز)
- كورن فلكس مطحون خشن أو بقسماط مطحون (خبز مطحون)
طريقة التحضير
- اغسلي الدجاج جيدًا بالماء والملح، ثم انقعيها لمدة عشر دقائق في مية وخل.
- أفرمي بالكبه قطع الدجاج المخلية ثم ضيفي الحليب البودر وملعقتان كبيرة نشا.
- نضيف كيس وصف من الفيجتار ونقلبهم جيداً ثم نضيف التوابل ونعيد التقليب حتي تتماسك.
- يمكنك فرد مفروم الدجاج علي كيس بلاستيكي وضعي طبقة أخري من الكيس البلاستيكي.
- وأفرديها بالنشابه أو بيدك وقومي بتقطيعها بالقوالب، أو يمكنك تشكيلها بيدك بأحجام متساوية.
- ضعيها بالفريزر لمدة ساعة حتى تتمامسك تماماً، ضعي في وعاء عميق مكونات الطبقة الأولي وأخلطيهم جيداً.
- وضعي مكونات الطبقة الثانية بوعاء أخر وضعيه جنباً، نخلط الطبق الأول بأضافة ربع كوي من الماء المثلج ثم نقلبهم جيداً.
- لتفادي أي تكتولات، ثم نضيف البيضتان ونصب كوب مثلج ونعيد خفقهم ونضعهم جنباً.
- أقسمي الناجتس إلي جزئين ثم أحضري الكورن فلكس وأغمسي الالناجتس وغلفيه من جميع الجوانب.
- أحضري طبق وأفردي ورق الزبده ورصي الناجتس وأتركي مسافة بين كل قطعة.
- ضعيهم مرة أخري بالفريزر حتي يتماسكوا، ويمكنكم تخزينهم بوضعهم بعلبه محكمه الغلق.
- ضعي بالعلبة ورق زبده ثم رصي الناجتس وضعي بين كل طبقة ورق زبده حتي لا يلتصقوا ببعضهم.
- نرجع للتغليف الأول نضع بطبق مسطح دقيق ونضيف التوابل ونحضر الخليط السائل.
- نضع قطع الدجاج بالدقيق ونغلفها جيداً ثم نضعها بالخليط السائل عيدي ما سبق مرتان أو ثلاثة.
- حتي تحصلين على طبقة كثيفه مثل الجاهزة وأخر طبقه بالخليط السائل.
- ضعي طاسة على النار وبها كمية غزيرة من الزيت قومي بوضع قطع الناجتس.
- أتركيهم بالزيت لمدة أثني عشر دقيقة حتي تحمر من جميع الجوانب ومن الداخل.
- أرفعيها بمصفاه حتي تتخلص من الزيت، ثم رصيها بسرفيس التقديم وقدميها ساخن وبجانبها ألذ وأشهي الصوصات.
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