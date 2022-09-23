نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلاوة السودانية والحمصية من المنزل بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة السودانية والحمصية والسمسمية من الحلويات المميزة والمشهورة في المولد النبوي، ومع اقتراب احتفال الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف يريد الجميع شراء حلاوة المولد، وفي ظل غلاء الأسعار يبحث الجميع على طريقة عمل حلاوة المولد من المنزل وبمكونات صحية وامنه وخالية من المواد الحافظة والكيميائية، وللتغلب على كل هذا نقدم لك الحل الأمن والسريع لعمل حلاوة المولد من المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية بعيدا عن غلاء الأسعار.

مقاديرحلاوة السودانية (الفولية) من المنزل:

كوب ونصف من السوداني المقشر.

كوب من السكر المطحون.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

كوب من الماء الفاتر.

طريقة التحضير:

إحضار وعاء على النار، ثم إضافة عصير الليمون والماء الفاتر والسكر والفانيليا وماء الورد في الإناء وخلطهم جيدا حتى إتمام تماسك المكونات.

يترك الخليط من على النار لمدة ثلاث دقائق.

ثم يتم إضافة السوداني المقشر، وتقليب المكونات جيدا.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت.

يوضع داخل الصينية الخليط التي تم تحضيره.

ثم بعد ذلك يتم ترك الخليط لمدة ساعة حتى يهدأ.

وفي النهاية يتم تقطيع السودانية حسب الرغبة.

مكونات تحضير الحمصية:

2 كوب من الحمص المحمص.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الحمصية:

في إناء فارغ على نار متوسطة، يتم إضافة السكر والماء حتى يذوب السكر.

ثم إضافة العسل الأبيض وماء الورد وعصير الليمون وتقليب المكونات جيدا لمدة 15 دقيقة حتى يتكاثف.

إضافة الحمص مع الخليط، والاستمرار في التقليب جيدا حتى يصبح الخليط متماسك.

ثم بعد ذلك يتم إحضار صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة.

ثم تقوم بفرد الخليط في الصينية، نتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى تهدأ.

تقطيع الحمصية حسب الرغبة.

مقادير طريقة السمسمية:

كوب ونصف من السمسم.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الفانيليا.

كوب من الماء.

طريقة تحضير السمسمية:

نضع الماء في إناء على النار، ثم نضيف السكر، والفانيليا، والليمون، مع التقليب لمدة 20 دقيقة، ثم نضيف السمسمية على الخليط وتقليبهم جيدا حتى يتماسك، ثم نقوم بفرد الخليط داخل صينية مدهونة بالزيت أو الزبدة وتركه حتى يهدأ ونقوم بتقطيعه.