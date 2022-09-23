نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السر الرهيب في حفظ الكزبرة طازجة في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكزبرة عشب رائع يستخدم في طبخ البهارات والصلصات. الجانب السلبي الوحيد هو أنه لا يدوم طويلا في الواقع ، تبدأ أوراقها في التحول إلى اللون الأسود وتتغير بعد أيام قليلة تعلم كيفية تخزين الكزبرة لمدة تصل إلى أسبوعين في الثلاجة بهذه الحيلة عندما تكون الكزبرة طازجة، تكون عطرة ولونها أخضر زاهي. هذا النبات العطري له خصائص طهوية، ولكن له أيضًا مزايا طبية ومع ذلك، فإن الكزبرة لا تدوم طويلاً. يفقد نضارته بعد أيام قليلة. ومع ذلك، هناك حيلة لصنع كل نباتاتك.

كيف تحافظ علي الكزبرة طازجة

للحفاظ على هذه العشبة طازجة في الثلاجة

خذ أولاً برطمانًا فارغًا ونظفه جيدًا املأه حتى المنتصف بالماء واتركه جانبًا.

بعد ذلك تأكد من جفاف الكزبرة إذا لاحظت أي علامات على الرطوبة، اسقِ النبات برفق بمنشفة ورقية لتجنب تمزيق الأوراق.

لاحظ أنه حتى لو رأيت أن عشبك متسخ، تجنب غسله لأنه يجب أن يظل جافًا. افعل كما هي. يمكنك غسله قبل الاستخدام. ثم قم بقص نهايات القضيب بمقدار 3 سم بسكين حاد حتى لا ينفصل الخشب

. بعد ذلك، ضع الفروع بسرعة في الإناء لتجنب الجزء المكشوف الذي يتكون منه ، كما لو كنت ستضع الزهور في إناء تأكد من أن القضبان ملامسة للماء.

ثم قم بتغطية الجرة التي تضع فيها أغصانك بكيس بلاستيكي.يجب أن يكون الكيس كبيرًا بما يكفي لإبعاد الأوراق. يجب عليك أيضًا تغطية فتحة الإناء بالأوراق للسماح للنبات بالتنفس. يمكنك استخدام رباط مطاطي لوضع كيس حول القدر.

تحب الكزبرة النضارة. لذلك ستحبه في الثلاجة. افحص الوعاء من وقت لآخر لمنع العشب من الجفاف. إذا رأيت أن الماء بدأ يتحول إلى عكر ، فقم بتغييره لأن الكزبرة تحتاج إلى ماء بارد. للقيام بذلك ، قم بإزالة السلك بعناية ، واشطف الحاوية قبل استخدام الماء النظيف وأعد السلك في مكانه. إذا لاحظت بعد بضعة أيام أن أوراق الكزبرة قد تحولت إلى اللون الأخضر ، فهذا يعني أنها بدأت تفسد. إذا تحولت الأوراق إلى اللون الأسود ، فهذا يعني أن نبتتك قد ماتت. أيضًا ، لا تتردد في إطعام نفسك إذا شعرت بالسوء. هذا يعني أن الكزبرة فاسدة ويجب عدم استخدامها. يمكن تخزين الكزبرة بهذه الطريقة لمدة أسبوعين.

ما هي بعض النصائح الأخرى للحفاظ على الكزبرة طازجة لفترة أطول؟

بدلًا من وضع البرطمان كله في الثلاجة ، يمكنك أولاً غسل الكزبرة وتجفيفها عن طريق غمس الملاعق في وعاء من الماء والخل الأبيض ستساعدك هذه الحيل على تطهير نباتك برائحة لطيفة وتنظيفه من آثار الحشرات اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي أوراق الكزبرة واتركيها تجف حتى تجف تمامًا. ثم لف الكزبرة بمنشفة نظيفة أو منشفة ورقية لتغطية جميع الأعشاب وخزنها في كيس مضغوط. يمكنك أيضًا وضع سيقان الكزبرة في وعاء محكم الغلق ووضع نباتك العطري في الثلاجة.

يمكنك أيضًا تجميد أوراق الكزبرة. للقيام بذلك، اغسل الكزبرة أولاً ، وتأكد من أن الماء يمر عبر جميع الثقوب. ثم اترك الكزبرة تنقع لبضع دقائق. اقطع العشب الجاف بمنشفة ورقية وأزل الأوراق من الساق لسهولة الاستخدام لاحقًا. سيسهل ذلك عليك تقليل كمية الكزبرة التي تحتاجها أثناء الطهي. استخدم مقص المطبخ الحاد لتجنب تمزيق الأوراق.

ثم توضع أوراق الكزبرة على صينية خبز مبطنة بورق زبدة. يجب وضع الأوراق في طبقة واحدة دون أن تلمس بعضها البعض. ثم ضعي صينية الخبز في الثلاجة واتركيها لمدة 30 دقيقة. بهذه الطريقة ، سيتم تبريد الأوراق بدرجة كافية حتى لا تتصلب. كل ما عليك فعله هو وضع الأوراق المجمدة في أكياس التجميد. تصرف بسرعة قبل أن تبدأ الأوراق في الاهتزاز. قبل إغلاق الكيس ، تأكد من إزالة كل الهواء الموجود بالداخل. يمكنك تخزين أكياس الفريزر في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر. عند استخدام أوراق الكزبرة ، لا تنتظر حتى تذبل قبل استخدامها. قد ينتهي بك الأمر بورق مندي.

بفضل هذه الحيلة ، يمكنك الاحتفاظ بالكزبرة لبضعة أيام في الثلاجة ، ثم استخدامها طازجًا لتتبيل أطباقك.