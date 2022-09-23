نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرية ولذيذة طريقة عمل القرص بالعجوة في البيت زي الجاهزة وتحدى في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلنا نحب جميع أنواع الحلويات ونشتهيها في أي وقت ، صيفاً وشتاءً ، نهاراً وليلاً ، وكثيرًا ما يتم شرائها وتجهيزها للأعياد والمناسبات ، خاصة كعكات العيد المعروفة بأقراص عجوة ، لأنها وتسير جنبًا إلى جنب مع عيد الفطر. كف. تزداد فرحة الصغار خلال عيد الفطر ، ومع بداية المدرسة يساعدون أمهاتهم في تحضير هذه الحلوى اللذيذة ، وبما أن العجوة هي المكون الأساسي ، فإن فوائد عجوة لا حصر لها.

طريقة عمل القرص بالعجوة في البيت زي المحلات

مقادير القرص بالعجوة :

ثلاث اكواب من الدقيق

١/٣ كوب من السمنة

ملعقة من الخميرة الفورية

ملعقة من السكر

حليب للعجن

رشة من الملح

عجوة

للتزيين ، بيضة فانيليا وسمسم

طريقة تحضير القرص بالعجوة :

في وعاء نقوم بمزج ونخل كلا من الدقيق والسكر والملح والخميرة سويا اي المكونات الجافه جميعها ، ثم نقوم بااضافة السمن السائلة والتي تكون دافئة وليست ساخنة الي خليط الدقيق ، ومن ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى نصنع عجينة متماسكة طرية ، ثم تترك وتغطى حتى تختمر ، ثم تقطع العجينة الى كرات وتترك عشر دقائق لترتاح ، ثم تفرد الكرات وتحشي بالعجوة وتكور من جميع الانحاء، ثم ترص في صينية الخبز ، وتسخن الفرن قبل وضع الصينية نقوم بدهن الوجه بالبيض والفانليا وعليه السمسم ، ثم تدخل الفرن لنصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات وبالهنا .

طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة مثل الجاهزة

مقادير القرص الطرية بالعجوة :

ثلاث اكواب من الدقيق الابيض

لبن للعجين

ملعقة من الخميرة الفورية

ربع ملعقة ملح

ربع كوب من السمن

ملعقة من السكر

عجوة

لبن بودر

ماء

سمسم

طريقة تحضير القرص :

في بولة العجين قومي بمزج كلا من الدقيق والخميرو والسكر والملح سويا ، ثم ضيفي السمن مع اضافة اللبن بالتدريج حتى تصبح العجينة متماسكة، ثم تترك ٣٠ دقيقة لتختمر ، ثم قسمي العجين الى كرات وتحشى بالعجوة ، والتي سبق تقليبها مع السمنه الساخنه مع الماء القليل والسمسم حتى يصبح مثل العجينة ، ثم نضغط على كرات العجين المحشوة بااصابعنا ، ثم تدهن اللبن البودر ثم ترص في صينية وتدخل الفرن وتترك حتى تنضج.