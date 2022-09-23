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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرية ولذيذة طريقة عمل القرص بالعجوة في البيت زي الجاهزة وتحدى في المقال التالي
عمر شويل - جدة كلنا نحب جميع أنواع الحلويات ونشتهيها في أي وقت ، صيفاً وشتاءً ، نهاراً وليلاً ، وكثيرًا ما يتم شرائها وتجهيزها للأعياد والمناسبات ، خاصة كعكات العيد المعروفة بأقراص عجوة ، لأنها وتسير جنبًا إلى جنب مع عيد الفطر. كف. تزداد فرحة الصغار خلال عيد الفطر ، ومع بداية المدرسة يساعدون أمهاتهم في تحضير هذه الحلوى اللذيذة ، وبما أن العجوة هي المكون الأساسي ، فإن فوائد عجوة لا حصر لها.
طريقة عمل القرص بالعجوة في البيت زي المحلات
مقادير القرص بالعجوة :
- ثلاث اكواب من الدقيق
- ١/٣ كوب من السمنة
- ملعقة من الخميرة الفورية
- ملعقة من السكر
- حليب للعجن
- رشة من الملح
- عجوة
- للتزيين ، بيضة فانيليا وسمسم
طريقة تحضير القرص بالعجوة :
في وعاء نقوم بمزج ونخل كلا من الدقيق والسكر والملح والخميرة سويا اي المكونات الجافه جميعها ، ثم نقوم بااضافة السمن السائلة والتي تكون دافئة وليست ساخنة الي خليط الدقيق ، ومن ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى نصنع عجينة متماسكة طرية ، ثم تترك وتغطى حتى تختمر ، ثم تقطع العجينة الى كرات وتترك عشر دقائق لترتاح ، ثم تفرد الكرات وتحشي بالعجوة وتكور من جميع الانحاء، ثم ترص في صينية الخبز ، وتسخن الفرن قبل وضع الصينية نقوم بدهن الوجه بالبيض والفانليا وعليه السمسم ، ثم تدخل الفرن لنصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات وبالهنا .
طريقة عمل القرص الطرية بالعجوة مثل الجاهزة
مقادير القرص الطرية بالعجوة :
- ثلاث اكواب من الدقيق الابيض
- لبن للعجين
- ملعقة من الخميرة الفورية
- ربع ملعقة ملح
- ربع كوب من السمن
- ملعقة من السكر
- عجوة
- لبن بودر
- ماء
- سمسم
طريقة تحضير القرص :
في بولة العجين قومي بمزج كلا من الدقيق والخميرو والسكر والملح سويا ، ثم ضيفي السمن مع اضافة اللبن بالتدريج حتى تصبح العجينة متماسكة، ثم تترك ٣٠ دقيقة لتختمر ، ثم قسمي العجين الى كرات وتحشى بالعجوة ، والتي سبق تقليبها مع السمنه الساخنه مع الماء القليل والسمسم حتى يصبح مثل العجينة ، ثم نضغط على كرات العجين المحشوة بااصابعنا ، ثم تدهن اللبن البودر ثم ترص في صينية وتدخل الفرن وتترك حتى تنضج.
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